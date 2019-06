Manual para ser Gigantes, guía en lectura fácil para impulsar la inclusión sociolaboral en la radio Comunicae

viernes, 7 de junio de 2019, 15:52 h (CET) Su objetivo es mostrar las claves para hacer un proyecto como el de "Gigantes", un programa de radio liderado por personas con discapacidad, lanzado por la Fundación Adecco dentro de su proyecto #EmpleoParaTodos. La guia puede descargarse de forma gratuita en: https://fundacionadecco.org/wp-content/uploads/2019/06/Manual_Gigantes_LF-2.0-webfin.pdf Enmarcado en el programa de radio Gigantes, que la Fundación Adecco ha impulsado con personas con discapacidad, se ha publicado Manual para ser Gigantes, una guía, adaptada y validada en lectura fácil para inspirar y facilitar la réplica de proyectos radiofónicos similares.

El programa, nacido en un taller radiofónico del proyecto #EmpleoParaTodos, tiene su origen a mediados de 2018 y surge con el fin de potenciar el talento de las personas con discapacidad y proporcionar herramientas que faciliten su inclusión sociolaboral.

Gigantes cumple un doble objetivo: por un lado, dar visibilidad a las personas con discapacidad y mostrarlas tal y como son para así romper con los estigmas sociales asociados a la discapacidad intelectual; y por otro lado, empoderar a los participantes mediante la adquisición de una serie de herramientas y habilidades prelaborales que mejorarán no solo su disposición y actitud ante la búsqueda de empleo sino su forma de enfrentarse y gestionar las oportunidades laborales.

El programa está compuesto por 5 secciones: ‘Sabías qué’, ‘Mírame’, ‘Agenda cultural’, una entrevista y ‘Sin curro me aburro’. En esta última hablan de cómo buscar trabajo cuando se tiene discapacidad. Cada semana abordan temáticas vinculadas al empleo, la discapacidad, y a la actualidad: elecciones, accesibilidad, conciliación son algunos de los temas que han tratado durante estos meses.

Empezó emitiéndose en Gestiona radio y actualmente forma parte de la programación de Radio Vallekas; puede escucharse en el 107.5 FM y en su web.

Una herramienta formativa hacia el empleo

Desde que nació el programa, el periodista Jaume Segalés ha sido el responsable de guiar al grupo y enseñarles las claves del funcionamiento de la radio. Sobre el proyecto ha afirmado:"cuando trabajas con gente con discapacidad te das cuenta del valor de la diversidad porque surgen situaciones,ideas, temas y enfoques muy diferentes a los que te encuentras en tu día a día. Además, la radio es una herramienta de formación intensiva; una vez que estás grabando, solo te queda tirar hacia delante, aunque te equivoques, y eso te obliga a activar todos tus sentidos y centrar toda tu capacidad en los 90 minutos que dura cada programa. De esta manera, el salto de calidad que han dado los 'gigantes' entre el primer programa y el último es muy notable".

La radio les ha proporcionado un espacio donde desarrollar habilidades personales y laborales que han mejorado la empleabilidad de los participantes; pero también les ha permitido desarrollar una vida social que muchos antes ni siquiera tenían. Mejora de la lectura y escritura, fluidez en la comunicación, escucha activa, aumento de su red de apoyo y mayor autoestima, además del desarrollo del sentido de equipo, compromiso y responsabilidad, son algunos de los beneficios que han obtenido durante estos meses los 15 jóvenes con discapacidad intelectual que han fundado el programa de radio Gigantes, un canal innovador donde compartir opiniones e inquietudes.

"Me ha aportado la magia de la radio. Me relaciono con más personas ahora, salgo más a la calle y estoy con más gente", señala Jorge Rodríguez, uno de los Gigantes en una entrevista concedida en HoyporHoy.

Manual para ser Gigantes, un acercamiento a la comunicación

En este marco, la Fundación Adecco presenta el Manual para ser Gigantes, una guía, adaptada y validada en lectura fácil gracias a Cooperativa Altavoz y diseñada por Validamos Ideas.

El objetivo de esta guía es mostrar cómo se puede llevar adelante un proyecto radiofónico como Gigantes, aportando las ideas y herramientas obtenidas de la experiencia vivida. El documento narra el proceso y el avance del programa y todas sus características, para que esto sirva como precedente para que otras muchas personas con discapacidad se animen a acercarse al mundo de la radio, pero también incluye información interesante para todo aquel que quiera acercarse al mundo de la comunicación en general. Las secciones de la guía son: “¿Qué es la comunicación?”, “Historia de la radio”, “El lenguaje radiofónico”, “Tipos de emisoras y de programas”, “El magazine”, “Herramientas de un programa de radio” y, por último, “Roles principales en un programa de radio”.

“Queríamos que de esta experiencia radiofónica saliera algo por escrito para que pudiéramos remitirnos a ello en un futuro y por supuesto para que sirviera de inspiración para todas aquellas personas que quieran acercarse al mundo de la radio y conocer los beneficios que ésta tiene en las personas con discapacidad. Gigantes es un espacio de confianza donde sus integrantes se han convertido en auténticos locutores que comparten opiniones y experiencias, un taller que no solo beneficia a sus integrantes sino a todo aquel que lo escucha pues nos recuerda que la diversidad es una fuente de riqueza y beneficia tanto a las empresas como a la sociedad en general. Como decimos en la guía, para los los Gigantes, 'la radio es más que una palabra y significa recuperación, amistad, dinamismo, imaginación y omnipresencia'”, declara Jordi Navarro, consultor de integración de la Fundación Adecco y uno de los coordinadores del proyecto.

La guía puede descargarse de forma gratuita en el siguiente enlace: https://fundacionadecco.org/wp-content/uploads/2019/06/Manual_Gigantes_LF-2.0-webfin.pdf

Sobre Fundación Adecco

Constituida en julio de 1999, la Fundación Adecco es fruto de la responsabilidad social que asume la firma Adecco como líder mundial en la gestión de recursos humanos. Su principal objetivo es la inserción en el mercado laboral de aquellas personas que, por sus características personales, encuentran más dificultades a la hora de encontrar un puesto de trabajo.

La Fundación Adecco lleva a cabo programas de integración laboral para:

- Personas con discapacidad

- Hombres y mujeres de +45 años parados de larga duración

- Mujeres con responsabilidades familiares no compartidas o víctimas de violencia de género

- Otros grupos en riesgo de exclusión

