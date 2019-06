Es la hora de la verdad Jaume Catalán Díaz, Barcelona Lectores

@DiarioSigloXXI

Hay que esperar que Puigdemont y los suyos saquen alguna conclusión de esta sentencia, el rechazo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a la demanda presentada por 76 diputados, contra el Tribunal Constitucional, y no se empeñen en un camino que no conduce a ninguna parte, sobre todo en un momento en el que se atisba ya el final del juicio por el intento de golpe de Estado. La Fiscalía, una vez cumplida la exposición de las pruebas, se ratifica en el delito de rebelión, ayer lo mostraron, que buscaba romper la unidad de España y quebrar la Constitución. Es la hora de la verdad sobre lo que aconteció en Cataluña en octubre de 2017.

