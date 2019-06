Rosa Diver pone su sabiduría al servicio del lector en: "Sí, es posible rejuvenecer sin cirugía estética" Comunicae

viernes, 7 de junio de 2019, 15:44 h (CET) Los cuarenta y cinco años de experiencia profesional que tiene Rosa Diver Irasuzte en el marco de la estética y la nutrición ayudan a encontrar el camino para ganar un bienestar íntegro ¿Qué ocurre cuando resulta complicado adaptarse a la sucesión rápida de los cambios alimenticios? ¿Cuándo se vive en un mundo rodeado de productos procesados y en un mercado obsesionado por la estética? Que la sociedad se desorienta y busca el camino en el lugar, quizá, equivocado. Ocurre que el organismo sufre, se deteriora y envejece de manera desmedida.

Publicado por Editorial Tregolam, Sí, es posible rejuvenecer sin cirugía estética es un conjunto de teorías, consejos y ejemplos, frutos de la experiencia profesional de alguien que ha dedicado su vida a ayudar a los demás. Especialista en salud integral, nutrición natural, cosmetología y esteticismo, Rosa Diver Irasuzte ha reunido casi medio siglo de aprendizaje y enseñanzas en este libro.

La pretensión final de escribir esta obra ha sido la de transmitir sus conocimientos para que puedan servir a profesionales y no profesionales en su día a día. Para ello dirige una llamada de atención hacia el cuidado integral del individuo, hacia la concepción global de la salud. La estética y el funcionamiento interno del organismo han de ir de la mano para conseguir éxito en los resultados.

El método de actuación se encuentra en la alimentación de las células del cuerpo, que está muy ligada a la carga genética de los individuos: "Nuestro organismo viene con un haber en su cuenta biológica: nuestra herencia genética tiene un techo. Dependiendo de cómo gestionemos esa herencia —para mí es la esencia—, más la macronutrición de los alimentos que ingerimos día a día, así llegaremos a ancianos. Porque nuestras células tienen memoria y, al final, siempre nos pasarán factura, dependiendo de cómo hayamos vivido", ha comentado la autora en una entrevista.

Con una herramienta tan sencilla como la de vigilar la nutrición de las células del organismo, Rosa Diver da con la clave del rejuvenecimiento y la desaceleración del envejecimiento. De esta manera, se pasean en su libro conceptos como la Dieta de la Zona, las formas de alimentación Ying y Yang, la armonía entre la alimentación y el grupo sanguíneo, etc.

El ritmo de la vida moderna es tan acelerado que el organismo humano no ha sido capaz de adaptarse aún a la alimentación actual, cargada de productos procesados. La propia autora menciona: "Los alimentos procesados están muertos, o sea, ¿qué estamos comiendo? Nuestras células y nuestro sistema inmune están tocados. Por tal motivo, la nutrición celular tiene tanto éxito entre quienes cuidamos nuestra salud"·.

Parece evidente la actualidad y el valor de Sí, es posible rejuvenecer sin cirugía estética. Aquel que decida acercase a este libro seguramente encuentre en él las respuestas que estaba buscando para empezar a caminar, el empuje necesario para enfocar su vida de otra manera y afrontar los cambios.

El trabajo realizado por Rosa Diver en su centro de estética durante todo este tiempo es solo una muestra más de la importancia de la empatía, el esfuerzo por el prójimo y sacrificio personal dedicado al conocimiento de la especie humana. En esta obra, la autora sigue haciendo lo que mejor sabe hacer: ayudar a los demás a sentirse mejor consigo mismos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.