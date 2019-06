Hombres de blanco, solos

Almirante, vicealmirante, capitán de navío, fragata o corbeta, teniente de navío, alférez de navío o fragata. Los hombres de la Armada, vestidos de blanco, estaban solos. Dos de ellos ocupaban la tribuna política de Nueva Economía Fórum: El almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada Teodoro López Calderón, que hacía de presentador; y el Vicealmirante Ignacio Horcada Rubio, que era el orador invitado.



Acabada la tanda de elecciones pasadas, aunque sin apurar efectos, la primera tribuna política nacional no institucional, Nueva Economía Fórum, como suele, ha avanzado un paso para poner el centro de atención en lo que importa, en este caso el V Centenario de la primera vuelta al mundo, algo que interesa, o debiera interesar, más que las noticias del momento: Las que se ocupan de los pactos entre partidos políticos para ocupar gobiernos, repartir poder o prebendas y rellenar poltronas. Las que especifican la situación económica que declaran los ‘salidos de las urnas’ (también es nombre). Y otra, de las de macro escándalo en sarao reciente, con, según malicias, vertiente cornúpeta de empitone grave; o, más suave, ribazos isleños en Lesbos.



Ya en la presentación del almirante, se vio que el temple de los hombres de la Armada no es el de los políticos. El presentador sólo presentó. Biografía sin hurto de protagonismo, o pérdida de tiempo, micrófono o cámara.



Después, el conferenciante se aplicó en explicar en qué consistió la primera vuelta al mundo hace cinco siglos. Ponderado y pugnando por que la pasión vocacional de marino no desbordara la ecuanimidad del relato, Horcada Rubio fue dando datos y mensajes: La Primera Vuelta al mundo es mucho más que hechos tomados como importantes, primera subida al Polo o llegada del hombre a la Luna. La gesta de Juan Sebastián Elcano hizo cambiar el concepto del mundo. Antes, cada parte del mundo se ocupaba sólo de sus problemas, con él eso cambió y con su viaje se globalizó el mundo. No es bien conocido. Las proezas de Elcano y Magallanes se conocen a través del diario de Antonio Pigaffeta, que contiene falsedades y en el que se aprecia su enfrentamiento con Elcano. El buque escuela Juan Sebastián Elcano hará el mismo trayecto que hace cinco siglos. Conviene aprovechar el momento para dar a conocer la importancia de un viaje que tiene tres facetas: La influencia de la Monarquía católica española, antecedente de la monarquía actual. Objetivo político de la expedición en aquel momento de la historia con dos monarquías, la española y portuguesa, que se expandieron, se encontraron lejos de sus lugares de origen, consiguieron colaborar y lograron tratados, no sólo para obtener beneficios, también para evitar conflictos. Valor personal del estratega Elcano, artífice de la circunvolución y responsable de aquella primera vuelta al mundo, al entender que ‘tratar de volver por el mismo camino de ida era suicida’.



Antes de acabar, trató de resumir. Y, con intención o sin ella, esbozó las que fueron pinceladas principales de la mañana, importantes en la actualidad política: La primera vuelta al mundo de hace cinco siglos fue la primera globalización de la historia y fue impulsada por España. Se llevaron a cabo con instrucciones de la monarquía reinante, tan precisas y avanzadas que hoy deben resaltarse (y deben ser motivo de orgullo nacional): Respeto absoluto a la mujer en los paises descubiertos, a la que no se podrá tocar ni molestar por ningún concepto. Respeto a los nativos sobre los que no habrá abuso alguno. Desarrollo del comercio con ellos, empleando el trueque para evitar abusos.



En el turno de preguntas, algunos asistentes y la prensa (escasa) se ocuparon de temas puntuales. Pero hubo, también, algo desagradable que hay que apuntar, por respeto a la Armada, por consideración al orador y tribuna, y por obligación con la historia y España:



Dos hombres de la Armada Española hablan en la primera tribuna política no institucional del país sobre el V Centenario de la Primera vuelta al mundo que dio un español y honra a España y estaban sin el acompañamiento institucional que cualquier observador echa en falta. Porque allí no estaba el Presidente del Gobierno en funciones, ni la vicepresidenta del Gobierno en funciones, ni la ministra de Defensa en funciones, ni la ministra de Educación y Formación profesional en funciones, ni el ministro de Cultura y Deporte en funciones. Para ocuparse del V Centenario de la primera vuelta al mundo, la clase política en funciones no estaba. Había hombres de la Armada, marinos. Estaban los Hombres de Blanco, solos.