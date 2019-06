Cerrajeros.info: 9 consejos de seguridad para el hogar Comunicae

viernes, 7 de junio de 2019, 11:03 h (CET) Se habla de consejos de seguridad para el hogar para ponérselo a los ladrones más difícil para entrar a robar Como servicio de Cerrajeros Madrid, quieren ofrecer algunos consejos que con toda probabilidad serán de gran ayuda. En efecto, con ellos se podrá asegurar no solo la seguridad y la del entorno sino también la de un negocio y propiedades. Aconsejan, que para contar desde este momento con un servicio de cerrajería de urgencia en Madrid, un número de teléfono para cualquier urgencia que pueda surgir, para implementar la seguridad del hogar o simplemente para llevar a cabo el mantenimiento de los elementos de cerrajería.

Cambiar siempre la cerradura en caso de robo o mudanza

Cuando se han perdido llaves pero también cuando se ha realizado una mudanza, es necesario cambiar la cerradura. En efecto, es muy frecuente llevar a cabo el cambio de domicilio y no realizar el cambio de la cerradura sin percartarse de que el antiguo inquilino puede poseer aún una llave de la misma. Son muchos los casos en los que se aprovechan momento de ausencia segura como navidades o vacaciones para cometer robos con la propia llave de casa como consecuencia de no haber tomado precauciones a priori.

Evitar reclamos

Uno de los trucos más frecuentes empleados por los ladrones consiste en ofrecer una invitación a algún evento para así poder saber una hora y fecha concreta a la que el hogar estará vacío. No acudir a ninguno de estos reclamos.

Contratar solo a profesionales cualificados

Para cualquier operación de cerrajería es necesario contar solo con servicios profesionales y certificados. Por ejemplo, un cerrajero a la hora de cambiar una cerradura le asegurará no quedarse con una copia debido a que cada llave lleva asignado un código que puede rastrear su origen. Aparte de la ética profesional, un cerrajero certificado es el único que puede asegurar un trato no fraudulento y delictivo.

Reforzar todos los elementos

No solo la cerradura es un elemento fundamental para preservar la seguridad del hogar. También elementos complementarios como puertas, ventanas, rejas y sistemas de alarma deben instalarse y mantenerse. Instalar puertas acorazadas en lugar de puertas blindadas así como la instalación de cerraduras de seguridad en espacios secundarios de acceso como terrazas y garaje es crucial con Cerrajeros Madrid Baratos.

Nunca dejar las llaves en lugares visibles

En poco tiempo es posible realizar la copia de una llave. A no ser que esta sea de una cerradura de seguridad, cualquier tienda de copias puede hacer una en pocos minutos. Por ello se recomienda tener siempre las llaves en un lugar visible para evitar que desconocidos o personas malintencionadas puedan hacer una copia de la entrada al domicilio.

Reservar copias en lugares distintos al domicilio

Contar con dos copias de las llaves y que estas no estén siempre en el mismo lugar es un consejo de seguridad de cerrajería muy valioso. Con ello no solo se asegurará de ahorrar mucho dinero en caso de olvido. También será una garantía de control sobre las llaves disponibles en caso de pérdida.

No anunciar las ausencias en redes sociales

Este es un consejo que ha tomado relevancia en los últimos tiempos como consecuencia del incremento del uso de las redes sociales. Así, recomiendan que nunca se anuncie que se va a estar ausente durante vacaciones o periodos de ocio.

Disponer de un cerrajero de confianza a disposición

Contar con un cerrajero es contar ante todo con un profesional de la seguridad. Es por ello que recomiendan anotar su número de teléfono para tener Cerrajeros Madrid 24 horas disponible los 365 días del año. Podrán asesorar para implementar la seguridad del hogar y para tranquilidad de todos.

Asegurarse de llevar a cabo un buen mantenimiento

En relación al anterior punto y bajo el asesoramiento de cerrajeros profesionales, recomiendan que se asegure de llevar a cabo siempre un buen mantenimiento de todos los elementos de cerrajería y seguridad de su hogar. Con ello no solo aumentará el tiempo de vida y sus prestaciones sino que mejorará la seguridad y ayudará a ahorrar costes.

