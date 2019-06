DataOpsBarcelona 2019 contará con la presencia de Frederic Descamps, uno de los mayores referentes en el mundo Open Source de bases de datos Comunicae

viernes, 7 de junio de 2019, 08:04 h (CET) Binlogic DataOpsBarcelona 2019 presenta a Frederic Descamps quién expondrá Deep dive into MySQL Group Replication: the magic explained; durante la Conferencia que se llevará a cabo los días 20 y 21 de junio en el World Trade Center de Barcelona Frederic Descamps es consultor en OpenSource y MySQL desde hace más de 15 años. Después de graduarse en Gestión de la Tecnología de la Información, Frédéric comenzó su carrera como desarrollador ERP bajo HPUX. Luego su sumó al mundo del código abierto y se unió una de las primeras empresas belgas dedicadas al 100% a proyectos libres en torno a GNU/Linux. En 2011 Frederic se unió a Percona, uno de los principales especialistas en MySQL. Decidió unirse al equipo de la comunidad MySQL en 2016 como administrador de la comunidad para EMEA y APAC. También es ponente habitual de varias Conferencias OpenSource.

En el marco de la DataOps Barcelona 2019, Frederic expondrá sobre Deep dive into MySQL Group Replication: the magic explained.

Durante esta charla, explicará qué es y cómo funciona la replicación de grupos. Se hablará sobre qué es la certificación y cómo se hace. Sobre ¿Qué es XCOM y GCS? y si la replicación de grupo es sincrónica; También se responderán a preguntas relacionadas con new consistency guarantees y cómo funcionan. ¿Cuál es el beneficio Single Primary Mode? y Cuáles son las advertencias para dicha replicación.

Sobre DataOps Barcelona

En esta nueva edición Tecnologías como MySQL, MariaDB, Aurora, Cassandra, MongoDB, PostgreSQL estarán entre otras bases de datos como temas principales, automatización, alta disponibilidad, soluciones de nube, seguridad, escalado en la nube y muchas de las situaciones diarias y de tendencia que se encuentran hoy en día como Docker, Kubernetes y Hyperledger.

Barcelona aumenta sus startups y se esfuerza por ser un polo tecnológico en la región y éste evento espera ser un lugar para buenas oportunidades de networking, aprendiendo de ponentes de primer nivel internacional y casos de éxito.

Sobre Binlogic

Binlogic es una empresa que se especializa en soluciones de BD, automatización de la estructura, FinOps y soluciones de backup ayudando a sus clientes a lograr mejoras en los procesos, optimización de costos y escalabilidad. Tiene sedes en Barcelona, Miami, Santiago de Chile, Ciudad de México, y Buenos Aires.

Más info en https://dataops.barcelona/

