Mila Mendoza presenta sus libros en la Feria insular de Fuerteventura, en España Comunicae

viernes, 7 de junio de 2019, 08:08 h (CET) La Feria Insular del libro del 5 al 9 de junio, se realizará en el Palacio de Formación y congresos en Puerto Rosario, Fuerteventura - Islas Canarias, España y Mila estará firmando sus libros el día viernes 7 y sábado 8 desde las 18 hasta las 21 horas, en el stand de la librería Targoror Tras la publicación de su novela Amacoy, fantasmas del viento, escrita en Fuerteventura y editada en Sevilla, Mila Mendoza incursiona en la poesía con Derivaciones del amor. Un nuevo libro que muestra la íntima conexión entre las vivencias de la autora y los textos.

Para Mila Mendoza, la palabra poética funciona como catarsis de las emociones. Escribir para exorcizar la desdicha, para mantener vivo el sentimiento que ya se ha ido, o, tal vez, para glorificar esa fuerza transformadora que es el amor, pareciera el propósito de este conjunto de versos.

La experiencia vivificante del amor en la madurez de la vida es celebrada en sus versos: “Eres el verano dorado de mi otoño / Cuando pensaba que el invierno pronto llegaría”. La atracción erótica conlleva a la transgresión de las leyes sociales, permitiendo el encuentro de los enamorados sin distinción de jerarquías ni razas. Exaltar el cuerpo del amado, describir el despertar del deseo y la entrega incondicional a partir de imágenes eróticas y sensuales es parte del imaginario de la poetisa.

Dice la escritora en su introducción: "Mis versos fueron escritos para aquellos que amé y que formaron parte de mi vida. Ahora se los regalo al mundo, los lanzo a volar con el viento del norte, hasta que lleguen a otros amantes, quienes posiblemente los podrán utilizar en cualquiera de las derivaciones del amor y, cuando abran el libro, ábranse también a la vida, al sentimiento, a los gritos entrecortados, a los muslos entrelazados, a los pies tocándose, al llanto y a la desesperación. Siéntanse vivos! Y a ustedes mis amores espero que al leerlos me recuerden y se reconozcan en mis poemas”.

Mila Mendoza participó recientemente con Derivaciones del amor, en la Feria de Sevilla el 23 de mayo hasta el 2 de junio de 2019, firmando ejemplares para sus lectores

De su libro Amacoy, fantasmas del viento, escrito en Fuerteventura y publicado en Sevilla, dice el novelista Mario Szichman.

Amacoy tiene, sin duda, una narrativa espontánea, que lleva a soñar con mitos y leyendas, pero en el marco de realidades profundas que dejan su huella en el personaje y los lectores.

Cuando la protagonista pregunta en su sitio de origen: “¿Quiénes son los Amacoy?”, le responden: “Simplemente son leyendas de la selva de una tribu fantasma que aparece con un fuerte viento frío, todos se pintan de blanco y desaparecen rápidamente”.

Mario Szichman, periodista y escritor argentino, redactó el prólogo de Amacoy y le dedicó una de sus últimas reseñas, dos meses antes de fallecer:

“Ignoro cómo ha hecho Milagros Mendoza para desdoblarse en ese personaje, ‘la mujer elemento’, que nos cuenta sus dramas, sus triunfos, sus fracasos, su desesperación, siempre a viva voz. Y con una autenticidad que demuele todas las objeciones. Esquivando lo trillado, lo previsible, lo encasillado.

La mujer elemento nos habla de sus amantes, de su familia, de su país, de sus eventos, de sus encuentros, de sus escasos momentos de paz, de los sempiternos momentos de acecho. No hay repliegues, o lugares donde esconderse. No hay simulación, o presagio. Es imposible anticipar lo que ocurrirá en la próxima página, en el siguiente episodio”.

Definitivamente, hay en Amacoy una sensualidad, un amor por la vida, una persistencia de afectos, de admiración por la tierra de gracia que obliga al lector a rendirse ante la voz de la autora.

Sus libros

Derivaciones del amor, con ilustraciones de Sol Mendoza, y Amacoy, fantasmas del viento,fueron editados por Caligrama de Penguin Random House Grupo Editorial bajo la asesoría literaria de la Profesora Carmen Virginia Carrillo y la asesoría de comunicación e imagen de IMarie Núñez, y se encuentran a la venta en Amazon, Casa del Libro, Kobo, El Corte Inglés y Google Play entre otros.

Web: www.milamendoza.com

Twitter: @milamendoza.escritora

Instagram: @mila.escritora

Vídeos

Mila Mendoza presenta sus libros en la Feria Insular del libro en Fuerteventura.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.