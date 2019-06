España, sede de la cuarta edición del Campeonato Universitario Europeo de LOL, UEMasters Comunicae

jueves, 6 de junio de 2019, 15:11 h (CET) Los Braves de la Universidad de Málaga, ganadores de la cuarta Temporada de la Liga UNIVERSITY ESPORTS, serán los representantes españoles en la Final Europea. La UEMaster 2019 tendrá lugar los próximos 21 y 22 de junio en Gamergy Madrid Los Braves, el equipo de esports de la Universidad de Málaga, serán los representantes españoles en el Campeonato Universitario Europeo de LOL, UEMasters que se celebrará los próximos 21 y 22 de junio en Gamergy Madrid, el mayor evento de esports de España y que en esta ocasión ha sido organizado por LVP e IFEMA Feria de Madrid.

El Campeonato Universitario Europeo de LOL, UEMasters,reunirá este año a equipos de universidades de Alemania, Bélgica, España, Francia, Holanda, Irlanda, Polonia, Portugal, Reino Unido y Turquía, congregará a los más de 600 universidades y 30.000 jugadores de toda Europa.

Durante toda esta temporada, más de 600 universidades de todos los países señalados han realizado clasificatorios y torneos para elegir a sus representantes en la Competición Oficial de Riot Games en Europa. Los ganadores de las diferentes finales, llegarán a Madrid para disputar el título de campeones de Europa. El ganador acudirá a las Finales Mundiales que organiza la compañía Tencent, a finales del mes de julio 2019.

Riot Games apoya desde el inicio las competiciones de esports en el entorno educativo, cuyo objetivo es fomentar, entre los estudiantes, valores como la responsabilidad, la integración social, el compañerismo, favorecer la posibilidad de creación de equipos mixtos o la búsqueda de nuevos retos, en un ambiente de diversión y aprendizaje.

El Campeonato Universitario Europeo de League of Legends, UEMasters, cuenta con el soporte de Twitch Student, que colabora en el desarrollo del proyecto educativo. Además, esta competición será retransmitida en dicha plataforma desde el canal UEMasters en seis idiomas distintos.

Actividad en redes e Internet

Los interesados en asistir a la Final Europea, podrán conocer la agenda y todos los actos organizados para los días del evento en la web: http://www.uemasters.com/ que se actualizará continuamente. Además, los que no puedan asistir, podrán seguir las competiciones a través de las redes sociales y de los streaming que se emitirán durante los tres días de duración del evento.

