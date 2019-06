La importancia de preservar el medio ambiente Nuevo proyecto EVOO Plastic Free para eliminar las botellas de plástico del aceite de oliva Ana Ruiz de Infante

jueves, 6 de junio de 2019, 16:28 h (CET) El día 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente y se celebra en todo el mundo coincidiendo con el aniversario de la Conferencia de Estocolmo de 1972, que marcó un punto de inflexión en el avance de las políticas medioambientales internacionales.



En esta línea de preservar el medio ambiente, en el año 2015 se aprobó la prohibición del uso de bolsas de plástico.

Ahora, el Parlamento Europeo acaba de ratificar una nueva directiva para restringir y prohibir, entre otros, los plásticos de un solo uso, que entrará en vigor a partir del año 2021.



Lo cierto es que cada vez somos más los que nos interesamos por cuidar de nuestro medio ambiente, digamos que de un tiempo a esta parte existe una mayor concienciación en general que va in crescendo.



Hoy hemos conocido el nuevo proyecto EVOO PLASTIC FREE, que propone una solución para cambiar todas las botellas de plástico, y hacerlas biológicas y compostables, en concreto para todas aquéllas que contengan aceite de oliva.



La iniciativa, liderada por la Universidad de Jaén, ha sido presentada ante el Comité Consultivo del Consejo Oleícola Internacional (COI), convirtiéndose en un referente a nivel mundial para la creación de un grupo de trabajo internacional sobre esta problemática.



Manuel Parras Rosa, catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de Jaén, ha afirmado que EVOO PLASTIC FREE se apoya en tres pilares fundamentales: la orientación al mercado, la sostenibilidad y la economía singular.



Para ello, nos proponen la sustitución del plástico PET en las botellas de aceite de oliva con estas alternativas:

-Para las botellas de plástico PET: Plástico biodegradable, bag in box, lata o cristal. -Para los sleeves (que recubren, por ejemplo, botellas de cristal): plástico compostable (de maíz o caña de azúcar).

Además, también se realizarán estudios por parte de la Universidad de Jaén en colaboración con la Universidad de Yale, para analizar y/o desarrollar otros plásticos bio específicos para su uso en contacto con el aceite de oliva.



Algunos datos a tomar en cuenta:

8 millones de toneladas de plástico se filtran cada año a los océanos del mundo, siendo ingeridos por aves marinas, peces y otros organismos.



Cada minuto se compra un millón de botellas de plástico en todo el mundo y para el 2021 esta cifra aumentará un 20%....



Los envases y botellas representan el 86% de todos los artículos de plástico de un sólo uso. Y suponen el 43% de la polución marina de plástico.



Viendo estas cifras, no es de extrañar que el proyecto EVOO PLASTIC FREE se presente como una gran iniciativa para reducir considerablemente el uso de plásticos y así contribuir a cuidar nuestro medio ambiente.

