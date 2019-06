Plus500, la primera plataforma de negociación de CFDs en ofrecer un Índice de 'Mujeres líderes' Comunicae

jueves, 6 de junio de 2019, 12:44 h (CET) 3 de cada 4 empresas que han incrementado la presencia de mujeres en puestos directivos han registrado un crecimiento de sus beneficios desde del 5% hasta el 20%, de acuerdo con un estudio de la Organización Internacional del Trabajo. El Índice recoge el rendimiento total de las mayores empresas estadounidenses que cotizan en bolsa dirigidas por una CEO mujer Plus500, la plataforma online líder en negociación de CFDs a nivel global, es la primera plataforma de trading del mundo en ofrecer un índice que representa a las mujeres que lideran las empresas más importantes del mundo.

El índice de Plus500 recoge el rendimiento total de las mayores empresas estadounidenses que cotizan en bolsa dirigidas por una CEO mujer. Los componentes del índice forman parte de las diversas bolsas con sede en Estados Unidos (que incluyen General Motors, IBM Corp, Oracle Corp, Nasdaq Inc, CMS Energy Group, entre otros) ponderados por capitalización bursátil ajustada por flotación y reequilibrada trimestralmente. De acuerdo con BITA, la compañía tecnológica que ha calculado el índice, el Índice de Mujeres Líderes generó un retorno anual del 40,78% desde el 1 de enero hasta el 28 de mayo de 2019. Además, el Índice ha destacado en el Standard & Poor's 500 desde 2016, enfatizando su rendimiento durante el año 2019, según datos anualizados.

3 de cada 4 empresas que han incrementado la presencia de mujeres en puestos directivos han registrado un crecimiento de sus beneficios desde el 5% hasta del 20%, de acuerdo con un estudio realizado por la Organización Internacional del Trabajo (ILO) que entrevistó a 13.000 profesionales de 70 países diferentes y que ha plasmado en el Informe de 2019 Women in Business and Management.

En este estudio, la agencia de Naciones Unidas mide la aportación de la mujer al sector privado y las ventajas de tenerlas no solo como empleadas, sino también como líderes de un equipo y como directoras. El 57% de las empresas encuestadas resaltaban que la presencia de la mujer en estos puestos ayudaba también a atraer y retener profesionales cualificados. El 54% de las empresas indicaron que ellos han notado “mejoras en creatividad, innovación y sinceridad” y un porcentaje similar destacó los efectos positivos que esto tenía en su reputación.

Asaf Elimelech, CEO de Plus500, "Estamos encantados de ofrecer este nuevo índice que demuestra el peso actual que las mujeres tienen en los puestos directivos de las empresas más importantes del mundo. A pesar del trabajo que queda por hacer, en Plus500 creemos que es fundamental que las empresas incorporen criterios de igualdad de género y de diversidad en todas las áreas de la empresa. Este índice refleja nuestro compromiso con estos principios".

Recientemente, Plus500 ha introducido nuevas herramientas de trading basadas en índices que permiten a sus clientes acceder a la actividad de las 10 mayores criptomonedas, seleccionadas y ponderadas por la capitalización del mercado. El Índice Crypto10 recoge cerca de 202 mil millones de dólares de la capitalización del mercado, lo que representa más de un 83% de la capitalización total del mercado de todos los activos digitales negociados. Tanto el Índice de Liderazgo de Mujeres como el índice Crytpo10 son el resultado de la continua expansión e innovación de Plus500 desde la creación de la compañía.

