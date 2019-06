Philips TV ayuda a elegir entre las herederas de Juego de Tronos Comunicae

jueves, 6 de junio de 2019, 10:07 h (CET) El último capítulo de Juego de Tronos ha marcado un antes y un después en el panorama seriefilo mundial. Ahora que muchos se han quedado huérfanos de serie de culto, Philips TV ayuda a elegir entre las herederas al trono de las series Casi un mes han necesitado muchos de los fans de Juego de Tronos para asimilar todo lo acontecido en su último capítulo. Mientras, otros muchos aún ni siquiera han asumido que su serie de culto ha llegado al final. Ya no habrá más Juego de Tronos. Una serie que ha marcado un hito en la historia de la televisión y que, tras su desenlace final, ha dejado a millones de seguidores con un vacío difícil de llenar.

Afortunadamente, para todos ellos, no son pocas las opciones que las grandes plataformas están presentando para que nuestros televisores sigan proporcionándonos horas y horas del mejor entretenimiento audiovisual. Seguro que en breve los televisores volverá a contar con una serie ocupando el deseado trono y se podrá disfrutar de todas las tecnologías que ofrecen los televisores Philips. Porque en Philips, diseñan sus televisores de tal manera que se pueda disfrutar de la experiencia visual más envolvente posible.

Por ejemplo, gracias a la exclusiva tecnología Ambilight, la pantalla se ve más grande y la habitación se ilumina al compás de las imágenes para sumergirte completamente en cada capítulo. Con la tecnología P5 de Philips y su sistema de procesamiento Perfect Natural Reality, la naturalidad llega a un nuevo nivel. Desde el punto más destacado hasta la sombra más profunda, los detalles se reproducen con una precisión que se asemeja al ojo humano. Los colores son reales, los tonos de piel naturales y los movimientos increíblemente fluidos. Y si lo que se busca es el mejor sonido, Philips TV cuenta con una gama que incluye altavoces de la legendaria marca Bowers & Wilkins que proporcionan un rendimiento superior con un rango dinámico increíble en el que los bajos y los detalles son extraordinarios.

A continuación, las cuatro series que recomiendan desde Philips TV para sacarle todo el rendimiento al televisor:

El Cuento de la Criada: Disponible a través de HBO, esta serie dramática acaba de estrenar su tercera temporada y va de camino en convertirse en serie de culto. Con 6 premios Emmy y varios Globos de Oro por sus dos primeras temporadas, El Cuento de la Criada está basada en el premiado best-seller de Margaret Atwood y narra la vida distópica de Gilead, una sociedad totalitaria que antiguamente pertenecía a los Estados Unidos en la que una palabra inadecuada puede acabar con tu vida.

Black Mirror: Aunque también se englobe dentro del género de ciencia ficción distópica, esta serie es una apuesta muy diferente a El cuento de la criada. Sin un argumento lineal, cada capítulo desarrolla una historia independiente y muestra posibles futuros, no tan lejanos a la realidad como inicialmente pudiera parecer. Disponible a través de Netflix, Black Mirror ha destacado en su última temporada por la emisión de la primera película interactiva de la plataforma. Innovadora y sorprendente en el uso de las nuevas tecnologías, los espectadores esperan ansiosos ver las novedades de esta nueva temporada y cómo pondrá a prueba las tecnologías de sus televisores.

Paquita Salas: Esta original comedia española se permite el lujo de competir con las grandes superproducciones internacionales. Creada y escrita por Javier Calvo y Javier Ambrossi, “Los Javis”, Paquita Salas regresa con su tercera temporada en junio. Entre las novedades que se han avanzado destaca la cabecera interpretada por Isabel Pantoja y con arreglos musicales a cargo del músico, compositor y director de orquesta Luis Cobos. Sin duda una gran excusa para hacerse con uno de los televisores Philips que incorporan los espectaculares altavoces Bowers & Wilkins.

La Casa de Papel: El año pasado se convirtió en la primera serie española en ganar un Emmy internacional. La serie, original de Atresmedia y que ahora gestiona Netflix, vuelve este verano (19 de julio) con tercera temporada de la que acaba de estrenar tráiler. Muchas novedades, nuevos personajes y una producción espectacular auguran un nuevo éxito para “El Profesor” y sus “alumnos”.

Si no convence ninguna de estas series, Netflix, HBO, Amazon Prime Video, Movistar, etc. Todas ellas estrenan en breve nuevas series y contenidos con los que buscan ocupar ese hueco que ha dejado Juego de Tronos. Pero ¿cómo encontrar la que más se adapte a cada gusto? La respuesta está en los sistemas de voz. Una de las tecnologías que más éxito está teniendo en los últimos tiempos y que ya está disponible en todos los dispositivos Philips Android TV de 2019 al contar con las funciones incorporadas de Google Assistant y ser compatibles con Alexa. Nada más fácil que darle una orden a al televisor con la voz y buscar una nueva serie favorita para los momentos de sofá y palomitas.

Y si aun así se ha decidido guardar un tiempo de respetuoso luto por Juego de Tronos, no es necesario buscar sustituta inmediatamente. Solo recordar que los televisores Philips pueden hacer disfrutar con mucho más que series. Cientos de videojuegos y decenas de aplicaciones disponibles en Google Play Store están también al alcance de un golpe de voz del televisor.

Así pues, ya hay respuesta: Sí, hay vida después de Juego de Tronos y, sobre todo, hay televisores con los que disfrutar más que nunca de las nuevas series que están por llegar. Tal y como explica Rod White, Diseñador Jefe de TP Vision, “En Philips diseñamos una gama de productos que va desde el modelo más asequible hasta el más premium. No somos, ni queremos ser una marca para unas pocas docenas de personas. Queremos ofrecer una calidad y un diseño únicos para todos. Por eso, estamos llevando la innovación y el diseño a todos los niveles".

