Ayming participa en Imperdibles_04 con "No me cuentes cuentos", que narra la historia de exitosas mujeres españolas Comunicae

miércoles, 5 de junio de 2019, 17:23 h (CET) La científica Margarita Salas, la matemática María Josefa Wonenburger o la entrenadora de robots inteligentes, Lola Cañamero, son algunas de las protagonistas de estos relatos breves El próximo viernes 7 de junio, La Nave acoge Imperdibles_04 PLANETA, un evento centrado en descubrir cómo la innovación está ayudando a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) pactados en la Agenda 2030. Los 17 ODS suponen un reto para la comunidad internacional para lograr erradicar la pobreza, extender el acceso a los derechos humanos, lograr un desarrollo económico global sostenible y respetuoso con el planeta y sus recursos.

Para concienciar sobre ello a los visitantes de Imperdibles_04, éstos podrán participar y disfrutar de diferentes actividades y experiencias que forman parte del programa en distintos formatos siempre de carácter interactivo.

Una de esas actividades estará dedicada al Objetivo de Desarrollo Sostenible 5: Igualdad de género y empoderamiento de la mujer. En ella, Ayming, grupo internacional de consultoría en la mejora del rendimiento empresarial, colabora con “No me cuentes cuentos”. Liderado por Kloshletter y Prodigioso Volcán, este proyecto narra de forma original la historia de 100 mujeres españolas de éxito que han quedado relegadas a un segundo plano o, incluso, han pasado desapercibidas.

La científica Margarita Salas, la matemática María Josefa Wonenburger o la entrenadora de robots inteligentes, Lola Cañamero son algunas de las protagonistas de estos relatos breves que pretenden enseñar a las niñas y niños que el futuro no es de hombres ni de mujeres, sino de aquellos que se propongan conquistarlo.

La periodista y guionista Raquel Martos también participará en este particular cuentacuentos. Con la ayuda de una niña, descubrirá algunas de las historias que forman parte del proyecto.

En esta obra colectiva, han participado más de 200 voluntarias que han sido responsables de escribir, ilustrar o transcribir los relatos de las protagonistas. Además, estos relatos pueden leerse en la web nomecuentescuentos.com o escucharse en los podcasts de Podium, la plataforma de la Cadena Ser.

Esta actividad en la que colabora Ayming, forma parte de la apuesta de la compañía por la diversidad y equidad de género. En este sentido, la consultora, a través de su programa “I WILL” (International Women in Leadership Laboratory) busca favorecer la promoción de mujeres hacia puestos directivos a través de su red interna de formación, acompañamiento y mentorización. Igualmente, el Ayming Institute, laboratorio de reflexión e innovación del Grupo Ayming, ha editado el libro 5 European Women, que cuenta la historia de cinco mujeres europeas de éxito entre las que se encuentra la exministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.