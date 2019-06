​Operación Chamartín (LV)

Por Socha (firma colectiva)



No hay Operación Chamartín ¡Quién lo diría! Con el interés que todos parecían poner para que fuera aprobada en la pasada legislatura por la alcaldesa Carmena. Lo dijo ella misma en un desayuno de Nueva Economía. ¿Habrá reunión extraordinaria del Ayuntamiento para aprobar la Operación? Respondió la alcaldesa con un sí rotundo. El domingo siguiente ya dudó tras un artículo del periódico El Mundo “El PSOE rechaza aprobar la 'operación Chamartín' antes del 26-M”. Y el lunes lo negó sin convocar la Junta de Portavoces municipal. Toda la ilusión por los suelos. Seguimos sin Operación Chamartín. Está maldita. Porque ganas sí ha puesto el Ayuntamiento, con Carmena a la cabeza y el concejal Calvo dirigiendo. Hubo algunos concejales díscolos contrarios. Pero tras los cambios hechos en el proyecto parecía que se iba a lograr el consentimiento del Ayuntamiento. Casi todos estaban de acuerdo. Incluso los concejales del PP cambiaron sorprendentemente de opinión y a última hora parecían los más interesados en que se aprobase ¿Por qué tanto interés? Que responda Martínez-Almeida. El PP a favor y el PSOE en contra, tras un cambio de opinión socialista sin justificar. Que lo expliquen el ministro Ábalos y el candidato a alcalde Pepu Hernández. Muchos años esperando y otra vez parado, ahora por el PSOE. A empezar, otra vez, de cero.



Por algún mentidero madrileño se comenta que, según los resultados electorales, la Operación Chamartín estará pronto en marcha. Porque tanto PP, como Ciudadanos y Vox están a favor del rebautizado Madrid Nuevo Norte. Martínez-Almeida y el PP esperaron de Carmena la convocatoria de la Junta de Portavoces para convocar pleno extraordinario del Ayuntamiento y aprobar la Operación Chamartín. Pero Carmena no lo hizo. Sorprende el PP y sus ‘prisas’ ¿Por qué? ¿Intereses recientes, o antiguos? Que lo explique Martínez-Almeida, tanto si llega a alcalde como si se queda en la oposición. Con Ciudadanos no había problema, Villacís estaba a favor. Veremos con el nuevo Ayuntamiento. Porque no está hecho y ahora se opone el PSOE ¿No estaba ADIF por que se aprobase la Operación? ¿Cambio de opinión con Isabel Pardo dirigiendo ADIF? ¿Qué pretende el ministro Ábalos?



Si hay un Ayuntamiento tripartito, PP-C’s-Vox, toca empezar de nuevo. Veremos la Comunidad en qué manos queda, si hay gobierno PSOE y qué se hace. Un galimatías que no solucionan los años, ni las divisiones políticas. La Comunidad tendría, caso de aprobarse, seis meses para el trámite. Volver a empezar. Y el ministerio de Fomento, con ADIF, privado de los ingresos previstos con la venta de terrenos. Lo dice cierta parte interesada. La parte interesada, o sea Distrito Castellana Norte (DCN), quiere empezar. Como sea. Antes de que en ADIF aparezca algún escéptico y busque justiprecio para los terrenos. Puede ocurrir.



Carlos Sánchez-Mato, uno de los concejales díscolos de Carmena que no fue elegido en las últimas elecciones, se opuso al proyectó Madrid Nuevo Norte. Dijo que “la Operación Chamartín es un gran expolio perpetrado por los gobiernos de PSOE y PP, el Ayuntamiento de Madrid y el BBVA. Los de siempre haciendo lo de siempre para beneficiar a los de siempre. Por algo han mantenido en secreto Los Papeles de Chamartín”. Toda una declaración, muy grave. Y él sí sabe de qué habla pues fue el Concejal de Economía del equipo de Carmena. Es una realidad que el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad y Fomento han ido entregando un trozo de la ciudad, una finca de unos tres millones de metros cuadrados, a la gestión de una empresa participada por un banco: el BBVA. También que el proyecto ha sido modificado varias veces ¿Se ha buscado una ordenación lógica de la ciudad en su nudo norte, o se ha buscado la oportunidad de hacer negocio?



Así estamos, otra vez en el punto de partida. Está maldita la Operación Chamartín. Está maldita por la gestión de los gobiernos de turno (Ayuntamiento, Comunidad, Ministerio) responsables del desarrollo de la ciudad de Madrid. No se aprobó ni cuando todos eran del mismo partido. Se ha transformado en un negocio inmobiliario para sanear cajas. O peor. Ahí está el gran problema de la Operación Chamartín. Ahí está su maldición.



Lleva 25 años maldita. Lo que nació como forma de generar recursos para modernizar instalaciones ferroviarias se ha transformado en un proyecto urbanístico. Hoy es una operación financiero-inmobiliaria. Asumida por el Ayuntamiento y publicitada con marketing financiado por DCN. Poco a poco, todos los gobiernos municipales han ido cediendo terreno. Hasta tres millones de metros cuadrados. Un trozo de ciudad dado, al amparo de contratos renovados por responsables políticos, a un adjudicatario que, como es lógico, ha defendido su interés en cada contrato. Consecuencia de quien ha visto, como ha querido ver, las necesidades del Norte de Madrid.



La Operación Chamartín no consiguió salir adelante con Carmena. No se aprobó. Habrá que hacer Proyecto nuevo. Otro. Y van… Ni se sabe. Si se hace, en el nuevo Proyecto convendría aclarar algunos extremos: El precio del terreno público (Se ha denunciado, por Plataforma Norte y Ecologistas en Acción, que el terreno se ha tasado por debajo del precio de mercado). El incremento de terreno disponible, en principio 870.000 metros cuadrados que ya superan tres millones de metros cuadrados. Qué fue del ‘canon fijo’ y las novedades del ‘canon variable’ en las modificaciones de contrato. Supuestos ‘pagos en especie’. Reparcelación. Acuerdos y litigios con ‘reversionistas’. Y modificaciones de contrato con motivos y cifras...



La Operación Chamartín se ha convertido en un Plan maldito que no avanza. Siempre surge algún veto político o económico. Carmena acusó a la Comunidad de dilatar la entrega del Informe Medioambiental. Y el PP dice que Carmena usó el supuesto retraso del informe para ocultar las divisiones en su partido sobre la Operación Chamartín. Y al final se opuso el PSOE, su gran aliado (¿perdido?), para evitar que acabase en los tribunales ¡Qué cosas!



Los poderes políticos para decidir el futuro de la Operación Chamartín están en el aire. Depende de quien gobierne en cada palacio. No reina el optimismo. El PSOE ya anunció que se debe mejorar el diseño de Madrid Nuevo Norte y cambiar el nombre. Mantengamos la Operación Chamartín, aunque esté maldita.