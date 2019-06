Lucha contra el fraude en la Selectividad: Universidades con tecnología propia de agencias de inteligencia Comunicae

miércoles, 5 de junio de 2019, 15:59 h (CET) Cada vez más universidades disponen de los nuevos equipos en detección de frecuencias para localizar alumnos que pretenden copiar. Espiamos.com cede gratuitamente estos dispositivos, instruyendo sobre su manejo ante el preocupante auge de pinganillos y cámaras ocultas usadas para copiar en exámenes y oposiciones En fechas como las actuales, donde la Selectividad vuelve a centrar el interés público, crece la preocupación por conocer los medios más utilizados para copiar en exámenes y oposiciones. Si la polémica giraba en estos días sobre la diferencia de nivel de estos exámenes según la comunidad autónoma, mayor ventaja parecen lograr aquellos que emplean tecnología para burlar la vigilancia de las universidades.

Ante esta realidad, una gran cantidad de centros educativos e instituciones oficiales buscan soluciones que permitan detectar a los tramposos. No resulta suficiente con los medios humanos o el perfeccionamiento en los procedimientos (recogerse el pelo, dejar mochilas a la entrada del aula, etc.) sino que deben emplear medios técnicos avanzados que localicen las frecuencias (“el rastro”) que pinganillos, cámaras o micrófonos GSM necesitan para funcionar.

Espiamos.com cede desde hace varios años, de forma gratuita estos detectores de frecuencia a Universidades y administraciones públicas, facilitando formación sobre el manejo al personal que vigila en los exámenes y demostrando tanto en su blog como en sus tiendas físicas la sencillez y practicidad de la más reciente tecnología en el campo de la contravigilancia Muchas instituciones ya disponen de equipos en propiedad lo que les garantiza, no sólo una herramienta disuasoria para frenar los intentos, sino la capacidad de descubrir a aquellos que cometen el error de pensar que no serán detectados.

Cualquier comunicación inalámbrica que se hace desde un punto requiere de una frecuencia y son los últimos sistemas para copiar en exámenes los que utilizan más tipos de frecuencias como por ejemplo WIFI, 2G, 3G, 4G, Bluetooth, etc. Un detector de frecuencias permite localizar en apenas unos segundos a cualquier estudiante que emplee esta tecnología.

Los expertos de Espiamos.com señalan que: “Resulta preocupante el aumento en las consultas que recibimos sobre equipos que van a ser utilizados para copiar en exámenes. Especialmente en estas fechas cuando se multiplican por diez las peticiones medias en comparación con el resto del año”.

También aclaran que: “Nos centramos en ofrecer soluciones para los centros educativos en su labor de vigilancia, apoyando al sector con cesiones y pruebas gratuitas y no comercializando pinganillos ni equipos ideados expresamente para ese tipo de fraudes“.

Ante el continuo avance tecnológico de las herramientas para copiar en exámenes y oposiciones (cámaras 3G/4G, los nano pinganillos, relojes inteligentes, micrófonos GSM, etc.) resulta imprescindible disponer de los detectores modernos que puedan identificar las nuevas frecuencias y lo hagan de forma clara. Para ello Espiamos.com oferta detectores de frecuencia discretos, de reducido tamaño y que identifican tanto el tipo de señal como su intensidad de forma clara.

Sobre Espiamos.com

Constituida en 2013 y con presencia en España, Portugal y Latinoamérica, Espiamos (www.espiamos.com) es una compañía española especializada en sistemas tecnológicos de seguridad para particulares, empresas y profesionales de la seguridad. Su portafolio supera los 1.500 productos. El pasado mes de abril abrió su segunda tienda física en Madrid.

Vídeos

¿Cómo detectar un pinganillo en un examen?



