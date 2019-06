ImprentaRapidaOnline.com y Canon España firman nuevos acuerdos para renovación de sus prensas digitales Comunicae

miércoles, 5 de junio de 2019, 15:03 h (CET) Imprenta Rápida Online 24H adquiere los 2 últimos modelos que Canon España ha puesto recientemente en el mercado de las artes gráficas. La familia imagePRESS C10000VP y la C910 combinan una calidad, una productividad y una versatilidad excepcionales con unas velocidades constantes de hasta 100 ppm, dotando a esta imprenta online mayor capacidad de producción a tiempo récord, con entrega real en 24 horas a todo el territorio nacional Imprentarapidaonline.com es el proyecto de Grafistar S.L. que comenzó al constituirse en el 2013, pero que hasta el año 2015 no ve la luz en internet. En estos 4 años esta imprenta web 'to print' ha crecido de forma exponencial, siendo una de las mayores imprentas online de España con entrega en 24 horas.

A finales de abril, Grafistar y Canon España deciden renovar sus contratos para implementar en las instalaciones de Imprentarápidaonline.com la última tecnología desarrollada por la multinacional, adquiriendo así, los nuevos modelos de prensas digitales. Esto dará mayores posibilidades a esta imprenta para mejorar la calidad y el servicio de entrega inmediata al cliente final.

ImagePRESS C10000VP, calidad de impresión excepcional a velocidad constante de 100 ppm.

Con velocidades de impresión de 100 ppm incluso en trabajos con sustratos de alto gramaje y de distintos tipos, ahora es posible disfrutar de un nivel de productividad óptimo de principio a fin sin comprometer la calidad.

Las innovadoras tecnologías incorporadas ofrecen una alta calidad desde la primera hasta la última impresión sin que ello repercuta en la productividad.

La unidad láser R-VCSEL ofrece una resolución de 2.400 ppp, lo que garantiza la más alta calidad en texto e imágenes de alta resolución con control completo de los resultados por parte del operador. Produce impresiones de gran precisión y nitidez a altas velocidades con tramas de puntos o de líneas similares a la impresión offset lo que permite aportar más flexibilidad y optimizar la calidad.

El acabado en línea es otra de las grande incorporaciones que ofrece la C10000VP a esta imprenta online, como imprimir desde un PDF cualquier revista o catálogo totalmente grapado y cortado, listo para enviar en menos de 24 horas.

ImagePRESS C910, rápida, versátil, amplia gama de soportes con textura y banner hasta 130 cm.

La utilización por defecto de una trama CMYK de 190 líneas por pulgada permite a los nuevos dispositivos producir una calidad de impresión de 2400 ppp con el aspecto y la sensación del offset, con colores vivos y textos precisos, desde la primera hasta la última página. Incluso sobre sustratos con textura y papel gofrado, es posible conseguir una excelente calidad de impresión gracias a una banda de transferencia, lo que garantiza que el tóner se distribuya de forma uniforme sobre la superficie de los soportes de impresión, sea cual sea su rugosidad.

La nueva C910 admite una gran variedad de aplicaciones de impresión, dado que ofrece a los clientes un catálogo más amplio de tipos de papel de hasta 400 g/m2, así como una amplia variedad de sustratos con textura. Estos dispositivos pueden imprimir tamaños de longitud extendida (banners) de hasta 1.300 mm, casi el doble de la longitud que se podía conseguir hasta ahora, lo que permite ampliar el abanico de aplicaciones gráficas que pueden ofrecer los clientes, desde cubiertas de libros hasta carteles y folletos multiplegados.

Esta máquina, es la primera ImagePRESS C910 instalada en España.

Imprentarapidaonline.com es una empresa comprometida con la tecnología más innovadora dentro de las artes gráficas, ofreciendo así a sus clientes la mejor calidad de impresión a precios mas económicos y ofertando una amplia gama de productos tales como: carteles personalizados, entradas para eventos, manteles, cartas restaurante, carpetas, tarjetas de presentación, revistas o la impresión de folletos plegados y sin plegar. También son especialistas en gran formato: lonas, vinilos, photocall o como roll ups, todos estos productos los entregan a toda España en 24 horas.

Más información en la web de Imprenta Rápida Online 24 Horas: https://imprentarapidaonline.com/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.