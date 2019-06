La Cestita del Bebé desvela los detalles más originales para los invitados a una boda o comunión Comunicae

miércoles, 5 de junio de 2019, 14:54 h (CET) Es tradicional en las ceremonias tipo bodas, comuniones o incluso bautizos, obsequiar a los asistentes con detalles que les recuerden el acontecimiento y que sea realmente original Celebraciones como matrimonios o comuniones son muy importantes en nuestra sociedad, festejos que se hacen inolvidables para los novios o niños y, por qué no, también para los invitados, tanto familiares como amigos. Son tan importantes que se creó la costumbre de entregar detalles a los invitados al finalizar la fiesta. Pero hay una cosa clara, la mayoría de estos detalles podían servir simplemente como adorno, pues eran objetos sin ningún otro tipo de utilidad.

Para que los presentes a los invitados no se queden abandonados en un cajón, a continuación se enumeran una serie de detalles de boda que también son útiles para comuniones y bautizos. Una boda ha de ser inolvidable. Estas son las propuestas de la tienda online La Cestita del Bebé, una empresa referente en los regalos y detalles para celebraciones.

Detalles de boda originales para los invitados:

Dulces hechos con toallas

Un original y sorprendente pastel en forma de tronco realizado con toallas de tocador.

Detalles de boda vintage

Con un aspecto vintage (que está de moda nuevamente), las libretas, monederos, tazas o petacas serán de mucha utilidad para los invitados.

Cajas de dulces

No hay que olvidarse de los más golosos, ¿A quien le amarga un dulce? Conquistar a los invitados a través del paladar es una gran opción.

Para bebés y futuros papás

Si a la boda acuden nuevos o futuros papás, regalar un babero personalizado o una tarta de pañales les dejará sorprendidos.

Chapas conmemorativas

Tanto para bodas o comuniones las chapas siempre resultan muy efectivas, con un diseño moderno podrán estar en la ropa de los invitados durante mucho tiempo.

Pulseras Micro Usb

Sí, la tecnología ha llegado a las bodas, este tipo de pulseras, a parte de ser un adorno, tiene la funcionalidad de poder conectarla a un móvil o disco duro para traspasar fotos y archivos.

“La variedad de detalles para celebraciones modernos y originales es muy amplia, por lo que el típico regalo de puro para los hombres y una flor para las mujeres ha pasado de moda”.

indican desde la tienda de detalles y regalos La Cestita del Bebé.

