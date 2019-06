Pattern and Craft: Conferencia sobre artesanía Made in Spain, en IED Madrid Comunicae

miércoles, 5 de junio de 2019, 13:20 h (CET) El jueves 13 de junio se celebrará en el IED Madrid la sexta edición de las conferencias de Artesanía Made in Spain organizadas por la Escuela de Moda de IED Master Madrid. Una cita ineludible para interesados en artesanía y el papel de las artes decorativas, tanto en el ámbito de la moda como en el diseño de superficies Frente al fast fashion y su producción en masa, son muchas las marcas que apuestan por el “hecho a mano” como elemento diferenciador. Por ello, el IED Madrid reunirá a profesionales y diseñadores para hablar sobre la recuperación de la artesanía desde el punto de vista de la innovación y el diseño sostenible. Entre los invitados a hablar, estarán Inés Aguilar, cofundadora de La Casita de Wendy, María Rufilanchas, creadora de la marca de moda responsable teta&teta, Marina Casal, cofundadora de la marca artesanal de joyas en cerámica Andrés Gallardo, Iván Alvarado, fundador de la marca de baldosas Mosaista, Lorena Madrazo, fundadora de la marca de moda artesanal Appsolescencia, la ilustradora, diseñadora y empresaria Brianda Fit James Stuart y la creativa Maria Hesse. La asistencia a la charla es gratuita, previa inscripción aquí.

Además, los asistentes al evento podrán disfrutar de la inauguración de The Pattern Design Exhibition, una presentación en exclusiva de los proyectos realizados por los diseñadores del Máster de Diseño Textil y Superficies. Una iniciativa de IED Master para potenciar el valor del diseño aplicado a distintas superficies, mostrar el talento que se esconde en sus aulas, crear relaciones con empresas del sector y favorecer el networking con los jóvenes diseñadores. Tanto la charla como la exposición son en la sede de IED Madrid Máster, en Larra 14 (Madrid).

El Grupo IED es un network internacional de educación en Diseño y Management que nace en Italia en 1966 y hoy cuenta con once sedes en el mundo, repartidas entre Italia, España y Brasil. El IED es actualmente uno de los centros de estudios punteros en los campos del diseño de moda, audiovisual, diseño de producto e interiores a nivel mundial. El IED Madrid comienza su actividad en 1994, y actualmente cuenta con un calendario de eventos mensuales abiertos al público, dedicado a la difusión y la comunicación sobre el diseño en todas sus vertientes, situándose como un importante actor cultural de la ciudad.

