Moradillo Store aterriza en Málaga y Palma con la apertura de dos nuevas tiendas

miércoles, 5 de junio de 2019

miércoles, 5 de junio de 2019, 13:02 h (CET) Moradillo Store Palma, con una superficie de 250 metros cuadrados de exposición, ha sido la última tienda de la firma en abrir sus puertas el pasado 26 de mayo. Días antes se realizó la apertura del nuevo espacio en Málaga situado en la calle Hilera número 9, el primer showroom Moradillo Store en Andalucía. Con estas aperturas Moradillo Store suma ya nueve puntos de venta mono-marca en España y Andorra, y cuenta con más de 200 distribuidores oficiales de la firma a nivel nacional e internaciona Madrid, 5 de junio de 2019.- Las tiendas de sofás Moradillo Store, concepto que da nombre a la red de tiendas del fabricante de mueble tapizado Moradillo, está de enhorabuena con la apertura de dos nuevos establecimientos en Andalucía y las Islas Baleares.

El nuevo local de Palma, situado en Avinguda de l’Argentina número 22, en el corazón de la capital balear, cuenta con una amplia superficie de exposición de 250 metros cuadrados donde los clientes pueden encontrar una gran variedad de ambientes decorativos para el salón formados por modelos y estilos de sofás de todo tipo: modulares, rinconeras, chaise longe, deslizantes, sofás relax, butacas y otros productos tapizados de la colección Moradillo.

Por su parte, Moradillo Store Málaga abrió sus puertas al público el pasado 22 de mayo. Situado en la calle Hilera nº 9, la tienda es un gran espacio dedicado a la decoración, en el que los clientes podrán ver y probar una selección de modelos de sofás pertenecientes al último catálogo de la firma, así como otros elementos de decoración para el salón: mobiliario auxiliar, iluminación, etc.

En las tiendas Moradillo Store los clientes podrán descubrir la amplia gama de producto de Moradillo, así como todas las opciones de personalización disponibles, seña de identidad de los modelos de la firma: Configuraciones a medida, enorme diversidad de tapizados, sentadas, terminaciones y materiales entre los que elegir, para conseguir crear el mobiliario tapizado perfecto para cada salón.

Moradillo, tras consolidarse en el mercado nacional como uno de los fabricantes españoles de sofás de diseño y producto tapizado de referencia, inició en 2012 con la apertura de su primera tienda en Las Rozas-Madrid la creación de su propia red de tiendas mono-marca denominada Moradillo Store.

Estas últimas incorporaciones de Málaga y Palma se unen a los actuales siete puntos de venta que Moradillo Store tiene en España: dos en Madrid –Las Rozas y Príncipe de Vergara–, dos en Las Palmas de Gran Canarias –Las Palmas (Triana) y Las Palmas (Mesa y López)–, Zamora y Zaragoza, junto a uno más situado en Andorra.

Más sobre Moradillo Store

Adentrarse en Moradillo Store es entrar de lleno en una forma especial de sentir cada pieza de mueble tapizado. En las nueve tiendas especializadas en sofás, sofás-cama, butacas, pufs y todo tipo de mueble tapizado, se disfruta de una enorme variedad de modelos y una atención absolutamente profesional. Y todo ello con la calidad, buen gusto, garantía y experiencia de Moradillo, fabricante español que atesora más de 45 años de dedicación al mueble tapizado.

Más sobre Moradillo

Moradillo ha forjado una historia de éxito desde su creación basándose en cuatro premisas esenciales: calidad extraordinaria, personalización, refinamiento en el diseño y la búsqueda de la satisfacción de los clientes como fin último. Hoy, tras más de 45 de años de experiencia, se ha logrado dar forma a los deseos de los clientes conjugando la tecnología de última generación con los exquisitos acabados que proporcionan las sabias manos de los artesanos, dando como resultado un producto mítico, de calidad única, extraordinario en cada uno de sus acabados y detalles. Toda una filosofía y unos valores que residen en el ADN de cada pieza que se fabrica y que sólo la etiqueta de autenticidad de Moradillo, con todo lo que representa, puede garantizar.

Irlanda, Bélgica, Francia, India, Panamá, México, Portugal, Ucrania, Rusia, EEUU, Reino Unido, Andorra y Estonia son algunos de los países en los que Moradillo está presente.

