Completo programa del CIJ 'La Salamandra' en junio Comunicae

miércoles, 5 de junio de 2019, 12:42 h (CET) Entre los eventos programados destacan la Exposición Fotográfica “No hay Sigüenza B: Observa y Conserva” del 5 al 30 de junio, la difusión del video del taller “Muñecos, rap, video y medio ambiente” el 5 de junio, la continuación del curso de iniciación a la guitarra española y la actividad intergeneracional “Enréd@te con los Mayores” el 29 de junio El Centro de Información Juvenil “La Salamandra”, del Paseo de la Alameda de la Ciudad del Doncel, prosigue con su labor de dinamización juvenil con la programación de diferentes actividades culturales, formativas, de ocio y tiempo libre. Durante este mes de junio hay propuestas para todos los gustos, aunque destacan las actividades relacionadas con la celebración el miércoles 5 de junio del Día Mundial del Medio Ambiente.



La ONU designó ese día para concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la conservación y la mejora del medio ambiente. Cada año rota el país donde se organiza el evento y también cambia el asunto ambiental particularmente apremiante sobre el que se pretende sensibilizar. En 2019, le ha correspondido a China ser el altavoz para combatir un grave problema que afecta a millones de personas en todo el mundo, el de la contaminación del aire.



Precisamente, para conmemorar este día, el grupo de cibercorresponsales del CIJ “La Salamandra” ha venido preparando durante el mes de mayo la Exposición Fotográfica “No hay Sigüenza B: Observa y Conserva”, sobre la belleza y problemática ambiental de algunos espacios naturales de Sigüenza como el pinar o el río Henares. Esta exposición podrá visitarse del 5 al 30 de junio en el centro del Paseo de la Alameda y tiene como objetivo primordial sensibilizar a la población sobre el respeto al entorno natural más cercano.



Igualmente relacionado con el medio ambiente y el cambio climático, el miércoles 5 de junio se difundirá en redes sociales el vídeo realizado en los talleres “Muñecos, rap, video y medio ambiente” organizados durante los sábados de abril y mayo para conmemorar el Día Internacional del Reciclaje que se celebró el pasado 17 de mayo y el Día Mundial del Medio Ambiente ya citado. Esta actividad impartida por Javier Ariño Torets, que trabajó desde 1983 a 1990 en programas infantiles de TVE como Espinete, La Bola de Cristal o Los mundos de Yupi, utilizó básicamente material reciclado y procedente de la naturaleza para el diseño de los muñecos y la escenografía.



Por otra parte, continuará impartiéndose durante el presente mes, el Curso de Iniciación a la Guitarra los domingos de 17 a 18:30 horas en el Centro Joven. Impartida por Antonio Abad Maroto, esta actividad gratuita y con plazas limitadas, se dirige a todas aquellas personas mayores de 11 años, sin límite de edad, interesadas en aprender a tocar este instrumento.



El sábado 29 de junio, a partir de las 11 horas en el patio del CIJ “La Salamandra”, está prevista la actividad intergeneracional “Enrédate con los Mayores”, una iniciativa que estimula las relaciones entre personas de diferentes edades, con la voluntad de incrementar sus vínculos y su conocimiento mutuo, además de reducir el sentimiento de soledad que pudieran sentir esas personas mayores que, en algunos casos, viven o se sienten solas. La jornada comenzará a las 11 de la mañana con la presentación oficial y un picnic, de 12 a 13 horas habrá charla y juegos para los presentes y el evento concluirá con música a cargo de la Asociación Musical de Grupos Seguntinos y colaboradores del Centro Joven.

Este acto entre distintas generaciones surge tras la primera fase de la actividad conjunta, en la que se realizó un intercambio de cartas entre 31 personas jóvenes, usuarias del Centro Joven, y 31 mayores de 65 años del proyecto “Red social para personas mayores” de Cruz Roja de Sigüenza. Con la lectura de estas misivas, se han recogido las necesidades y propuestas más destacadas por ambas partes.



Por último, hasta el 20 de julio está abierto el plazo en el CIJ “La Salamandra”, para apuntarse al Curso de Monitor/a de Actividades Juveniles 2019 y obtener el Título Oficial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Este curso, impartido por Segontia Rural, tiene un coste de 200 € y se desarrollará del 22 de julio al 7 de agosto, en horario de lunes a viernes de 10 a 14 horas por la mañana y de 16 a 20 horas por la tarde, en el Centro Sociocultural “El Torreón de Sigüenza”.



Más información:

Ayuntamiento de Sigüenza. Prensa. 949 390 850

Gabinete de Prensa Javier Bravo. 606 411 053

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La UMA abre el período de preinscripción de la IV Edición del Máster Advanced Analytics on Big Data Ocio Hoteles celebra su VII Convención anual La red de talleres Speedy celebra su primer aniversario en España con 4 centros propios inaugurados Pattern and Craft: Conferencia sobre artesanía Made in Spain, en IED Madrid Em- pulsa, la iniciativa de Embou y RADR para los emprendedores rurales