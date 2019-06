Nace Fixme, la plataforma de bienestar a domicilio Comunicae

miércoles, 5 de junio de 2019, 12:23 h (CET) Fixme es un proyecto llevado a cabo por María Luke y Xandra Etxabe, dos jóvenes emprendedoras dedicadas al sector de la salud y el deporte. Ambas vieron que hacía falta una plataforma mediante la cual los usuarios de fisioterapia y entrenamiento personal pudieran reservar sus citas de una manera rápida y sencilla y los profesionales del sector pudieran obtener clientes fácilmente, evitando cancelaciones de última hora y garantizándose el pago Fixme, la plataforma on demand de servicios de fisioterapia, entrenamiento personal y masajes pretende llevar el bienestar al usuario donde lo precise y en el momento que desee. Han exportado el modelo de negocio también al B2B, llegando a las empresas. Las fundadoras son dos jóvenes emprendedoras españolas dedicadas al sector de la salud y el deporte, María Luke y Sandra Etxabe.

Uno de los valores más significativos de la empresa es la calidad del servicio y la confianza al usuario, por ello los profesionales no trabajan como freelance si no que son parte del equipo de Fixme. Cuentan con un amplio abanico de personal altamente cualificado que han elegido expresamente para trabajar en la compañía.

“En un mercado altamente informal y donde más del 90% de los profesionales son autónomos, muchos de ellos falsos autónomos con un alto índice de precariedad laboral, en Fixme les damos estabilidad laboral a diferencia de otras plataformas digitales que puedan tener modelos de negocio parecidos” asegura María Luke.

Han contado con la ayuda de incubadoras y aceleradoras de negocios como el Tetuán Valley del Google Campus, en Madrid, o la latinoamericana Rockstart. Actualmente solo ofrecen sus servicios en Madrid y Bogotá, aunque tienen previsto sumar más ciudades en ambos países.

“Actualmente estamos cerrando nuestra primera ronda de inversión por 300K para poder estar presentes en 2019 en las principales ciudades de España y Colombia”.

Han apostado por el uso de la tecnología en un ámbito más tradicional como es el de la salud y el deporte, acercando, facilitando y acelerando así el proceso de reserva de cita. Según han explicado las fundadoras de esta start-up “Ahora con Fixme, vivir de forma saludable y sentirse bien es más sencillo”.

Sobre Fixme

