La empresa española ARIKI Group afirma que la detección de falsificación documental puede evitar fraudes y atentados terroristas como los de la Rambla Comunicae

miércoles, 5 de junio de 2019, 12:28 h (CET) Los Mossos detienen en Barcelona a un presunto estafador que usó un modus operandi similar al de los terroristas, gracias a la tecnología de detección de falsedad documental de la empresa española ARIKI Group Cada año, se defraudan miles de millones de euros mediante el uso de documentación de identidad falsificada, una práctica que a veces tiene consecuencias más trágicas: los atentados de las Ramblas en 2017 se perpetraron con el auxilio de documentación falsificada. Sin embargo, este tipo de situaciones se pueden prevenir con el uso de la inteligencia aplicada a la detección de falsificación documental.

Así lo demuestra un presunto fraude que los Mossos d'Esquadra han evitado recientemente en Barcelona gracias a la tecnología de la firma española ARIKI Group.



El 17 de mayo, la empresa de alquiler de vehículos de lujo LC Barcelona solicitó a ARIKI Group, especializada en la prevención del fraude documental, la revisión de la documentación aportada por un cliente que quería alquilar un vehículo de alta gama valorado en 98.000 euros. En menos de 5 segundos, el software ID-verify co-desarrollado por la compañía detectó anomalías en la documentación, que luego fueron confirmadas por los expertos forenses de ARIKI Group.

El caso se puso en conocimiento de los Mossos d'Esquadra, que ratificaron las sospechas y organizaron una entrega controlada del vehículo en colaboración con la empresa de alquiler de coches. Un agente de este cuerpo se hizo pasar por el encargado de la empresa y llevó el vehículo solicitado al cliente, que se alojaba en un conocido hotel de cinco estrellas. Tras proceder a la detención del sujeto en el momento de entregar el coche, se comprobó que el mismo tenía un señalamiento activado por otro país de la Unión Europea y se le puso a disposición judicial.



Una identidad falsa por menos de 700 euros

Este caso es un ejemplo de cómo la tecnología y la inteligencia aplicadas al análisis documental pueden ayudar a la prevención de los fraudes mediante el uso de documentación falsa, un problema que se estima que cada año cuesta más de 25.000 millones de euros a las entidades financieras y las empresas de alquiler y leasing europeas según fuentes del sector. La falsificación documental también supone un peligro para la seguridad pública: en seis de los últimos atentados del ISIS en la Unión Europea, incluidos los cometidos en Barcelona y Salou en 2017, los terroristas se valieron de documentos falsificados para alquilar vehículos, solicitar microcréditos con los que financiaron sus actividades o contratar las tarjetas SIM utilizadas en sus comunicaciones.



"Hoy en día se puede comprar un documento de identidad falso en Internet por menos de 700 euros", explica Gianluca Ciuchi Davie, CEO de ARIKI Group. "Con un documento falso puedes hacer lo que quieras: pedir un crédito, alquilar un vehículo, conseguir un teléfono móvil o una tarjeta SIM etc. En la mayoría de los casos, la documentación falsificada se utiliza con ánimo de lucro, pero también es un elemento usado para encubrir la realización de actividades delictivas o terroristas".



Lucha contra el fraude, el blanqueo y el terrorismo

Con 25 años de experiencia internacional, ARIKI Group es una empresa especializada en la falsificación documental que surgió en Italia en 1994 - desde donde sigue produciendo las soluciones tecnológicas (analizadores documentales de última generación) con XPERTA - la otra empresa del grupo - y que ha establecido en España su sede para la investigación y desarrollo de sus recursos de análisis documental, además de tener oficinas de representación en Alemania, Reino Unido, Portugal y Rumanía.



La empresa es co-creadora de una plataforma de control documental basada en el Big Data, única en el mundo, que se llama ID-specialist y permite identificar documentos falsificados solo a partir de una imagen y aplicando un criterio de inteligencia de la información contenida en los mismos. Para ello, el sistema compara el documento con una base de datos propia que contiene las especificaciones técnicas y toda la legislación que ampara la creación de todos los documentos de identidad, pasaportes y permisos de conducir de 176 países, además de utilizar avanzados algoritmos y estadísticas demográficas de los últimos 25 años relativas a todas las principales ciudades de todos los Países.



Entre los clientes de ARIKI Group figuran Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de diferentes Estados, TELCOs, empresas de alquiler, renting y leasing, así como Entidades Financieras que están obligadas a extremar los controles de identidad de sus clientes tras la entrada en vigor en 2018 de la Directiva (UE) 2018/843 (conocida como “V Directiva”) para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.



Otros dos relevantes motivos por los cuales las empresas se dirigen hacia los servicios ofrecidos por ARIKI Group son la Reputación Corporativa y la autoprotección versus posibles solicitudes de millonarias indemnizaciones: el impacto comercial frente a la información de que una empresa haya sido - aunque involuntariamente - “parte colaboradora” en la comisión de un trágico evento delictivo a causa de una negligencia en su proceso de actuación, podría ser realmente devastador.

Ninguna entidad desearía sufrir un daño de imagen de ese tipo y magnitud, sin contar además las posibles repercusiones económicas determinadas por tener que indemnizar las posibles víctimas de los hechos.



Los técnicos expertos de ARIKI Group también forman y colaboran con las Policías nacionales y de Frontera de varios países, a las que además ofrece acceso gratuito a sus herramientas informáticas para la detección de documentación falsificada.

Entre otros logros policiales, la tecnología de esta empresa española permitió en 2017 la detención de un presunto colaborador de DAESH acusado de financiar a este grupo terrorista. Para ello, alquilaba vehículos con documentación falsificada en diferentes estados de la UE, para luego entregarlos a las milicias operantes en varios Países.



Entre los proyectos actuales de ARIKI Group figura la creación del Bureau Internacional Antifraude IDargus: un consorcio de empresas y Fuerzas de Policía de todos los Países de la UE cuyo fin es la colaboración para generar la primera base de datos global de falsas identidades y también de proporcionar herramientas útiles a la formación del personal empleado.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La UMA abre el período de preinscripción de la IV Edición del Máster Advanced Analytics on Big Data Ocio Hoteles celebra su VII Convención anual La red de talleres Speedy celebra su primer aniversario en España con 4 centros propios inaugurados Pattern and Craft: Conferencia sobre artesanía Made in Spain, en IED Madrid Em- pulsa, la iniciativa de Embou y RADR para los emprendedores rurales