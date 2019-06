Canciones personalizadas: el regalo más buscado para aniversarios que triunfa en internet Comunicae

miércoles, 5 de junio de 2019, 10:51 h (CET) La alternativa más sorprendente a los tradicionales regalos de aniversario no puede tocarse ni vestirse, aunque sí sentirse: las canciones personalizadas. Según la plataforma ‘Te Compongo Tu Canción’, cada vez son más los usuarios que deciden regalar canciones on demand con motivo de aniversarios 'Este regalo te sonará'. El sector del regalo en España ha ‘abrazado’ una de las tendencias más sonadas en los últimos años: las canciones personalizadas. De acuerdo a ‘Te Compongo Tu Canción’, este tipo de obsequio está reemplazando a los tradicionales perfumes, plumas estilográficas y otros regalos típicos.

En España se celebran cientos de miles de aniversarios al año, siendo uno de los segmentos con mayor demanda para las empresas especializadas en la venta de regalos y detalles especiales. El deseo de ser originales y sorprender con ‘algo diferente’ a la otra persona ha estimulado la demanda del regalo estrella de 2019: las canciones personalizadas.

Plataformas como ‘Te Compongo Tu Canción’ han experimentado un gran crecimiento en la demanda de este servicio tan exclusivo. '¿Qué puede haber más original que regalar una canción personalizada a alguien especial?', se pregunta la compositora Manuela Soriano, fundadora de la plataforma.

Lejos de ser una moda pasajera, son muchas las razones que explican el boom de las canciones personalizadas para aniversarios. Primeramente es un regalo para dos. Una prenda o un perfume masculino/femenino sólo puede ser disfrutado por una de las partes. Pero la canción siempre es un obsequio conjunto, lo que incrementa su valor.

Y a propósito del valor, ¿cuál es el de una pieza musical compuesta para un aniversario? Es incalculable. Como afirman desde la plataforma ‘Te Compongo Tu Canción’, este tipo de obsequios son inmateriales y no es posible determinar su valor, pues son puramente simbólicos.

Este rechazo al materialismo se adapta especialmente bien a las nuevas generaciones, que buscan regalos capaces de expresar lo que sienten hacia su ‘media naranja’.

A diferencia de otros productos, la gran novedad del sector del regalo destaca por su asequibilidad. Una canción personalizada no tiene periodo de caducidad, es exclusiva y tiene un coste mínimo en comparación con su vida útil.

Una de las claves del éxito de ‘Te Compongo Tu Canción’ es la facilidad que brindan a sus clientes para solicitar una canción, pudiendo hacerse telemáticamente en pocos clicks.

Tras cumplimentar el formulario online explicando el tono, las historias y los sentimientos que debe transmitir la pieza musical, la plataforma realiza el envío del primer borrador, que deberá ser validado por el cliente. Después de recibir su aprobación, ‘Te Compongo Tu Canción’ realizará la letra, la música y enviará la versión final, en el formato deseado por el cliente y tras un proceso de grabación y edición profesional.

La rapidez de este servicio es otra de sus grandes fortalezas, pues el tiempo promedio ronda las 2-3 semanas, con la relación calidad-precio más ajustada del mercado.

Y es que los regalos de aniversarios suenan mejor con ‘Te Compongo Tu Canción’.

Acerca de Te Compongo Tu Canción

Te Compongo Tu Canción es una plataforma online creada por Manuela Soriano, compositora, cantante y emprendedora madrileña. Está destinada a particulares y empresas que deseen comunicar un mensaje a través de la música, de estilo directo, sencillo y melódico.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.