We Are Knitters celebra el Día Mundial de Tejer en público con varias Knitting parties y un concurso

We Are Knitters ha elaborado un decálogo sobre la importancia que está teniendo en estos últimos años la actividad de tejer. Hoy 5 de junio se celebra el día mundial de tejer en público y realizan varias knitting parties en Madrid, Barcelona, Valencia y Torrent.

La marca ha elaborado un decálogo sobre la importancia que está teniendo tejer en 2019 y los beneficios de esta actividad;

1.- En 2019 es tendencia el estilo oversize y el punto grueso.

2.- Cada vez se utiliza más la expresión “tejer es el nuevo yoga”.

3.- Tejer está atrayendo a toda una generación de jóvenes. Más del 30% de los clientes de WAK tienen entre 26 y 35 años.

4.- La industria artesanal nunca ha sido tan joven; los Millennials tienden a ser el objetivo número 1 de las empresas artesanales.

5.- Tejer es más que una tendencia: la mayoría de la gente lo ha intentado al menos una vez en la vida. El 83% de los tejedores sabían tejer antes de de comprar en We Are Kniiters.

6.- La gente que teje tiende a hacerlo regularmente. El 44% teje 2 o 3 veces a la semana y el 37% teje todos los días.

7.- Tejer transmite importantes valores. La gente se siente atraída a comprar productos 100% naturales para llevar un vida más ética.

8.- Los hombres están mostrando más interés en tejer. En Estados Unidos, el 29% de los tejedores son hombres.

9.- Probar cosas nuevas está derivando el interés hacia la industria artesanal.

10.- El entorno digital es una de las razones por la que la industria DIY está creciendo. El 90% de los clientes han conocido WAK a través de redes sociales, influencers o artículos online.

“El día mundial de tejer en público es de los más importantes del año para nosotros. Es un día para compartir la pasión por tejer con otras personas y disfrutar de esta actividad al aire libre. Por eso nos encanta” han afirmado Alberto Bravo y Pepita Marín, fundadores de We Are Knitters.

Este día, que se celebra simultáneamente en más de 90 países de los cinco continentes, supone una oportunidad única para los amantes del tejido de conocerse y compartir su afición favorita con los demás.

Sobre We Are Knitters

We Are Knitters es una marca que reinventa el concepto tradicional de tejer, haciendo que sea un concepto moderno adaptado a todo tipo de público. En su página web (weareknitters.es) se pueden encontrar kits de tejer, que incluyen todos los materiales necesarios: las agujas de madera de haya, los ovillos de fibras naturales, el patrón, la agujita lanera y la etiqueta de We Are Knitters para coser a la prenda terminada. Se pueden encontrar kits para mujer, hombre, niños, decoración y accesorios; y están disponibles para todos los niveles (principiante, fácil, intermedio y avanzado). También ofrecen kits de crochet y petit point.