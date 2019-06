inbestMe, seleccionado por la UE para investigar la Inteligencia Artificial en la gestión patrimonial Comunicae

miércoles, 5 de junio de 2019, 09:11 h (CET) Se convierte en la primera Fintech española que participa de un proyecto de estas características en el marco del programa europeo Eurostars. El programa de la Comisión Europea para la investigación ha valorado la excelencia, capacidad de innovación y potencial de impacto socioeconómico del proyecto. El Robo Advisor con mayor personalización del mercado da un paso más en su estrategia para maximizar el rendimiento, minimizar el riesgo y facilitar la toma de decisiones a medida del cliente inbestMe, el Robo Advisor con mayor personalización del mercado nacional, ha sido seleccionado por el programa europeo Eurostars para la investigación, desarrollo y aplicación de soluciones basadas en Inteligencia Artificial (AI), ‘Machine Learning’ y ‘Big Data’ en la gestión automatizada de carteras de inversión. inbestMe se convierte así en la primera Fintech española en participar de un proyecto de estas características.

Eurostars es un programa impulsado por la Comisión Europea cofinanciado con los presupuestos nacionales de 36 Estados participantes y la UE, a través de Horizonte 2020 (H2020), el instrumento financiero comunitario para la innovación, y considerada una iniciativa emblemática de la Estrategia Europa 2020 destinada a garantizar la competitividad europea. El proyecto, de dos años de duración, tiene un presupuesto global de 1,25M€, de los cuales un 60% proviene de fondos europeos y nacionales, a través de H2020 y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), respectivamente.

El objetivo final del proyecto es el diseño de una plataforma de software que permita la optimización de carteras automatizadas de inversión, con la máxima personalización y control de riesgos en los mercados globales. Podrán beneficiarse de este avance tecnológico tanto pymes, compañías de inversión, fondos de pensiones, grandes empresas, agencias gubernamentales, como inversores minoristas, a través del Robo Advisor inbestMe. Los métodos y algoritmos generados por AI permitirán, asimismo, un conocimiento preciso del comportamiento de inversores y mercados, que facilitará la toma de decisiones del Comité de Inversión de la compañía para maximizar la rentabilidad.

Para su desarrollo y ejecución se ha creado un consorcio formado por 4 socios: además de inbestMe, que aportará su experiencia y conocimientos sobre el uso de algoritmos en la gestión de carteras de inversión y digitalización de la relación con el inversor; la empresa 7Bulls especializada en desarrollo de software financiero, que coordinará técnicamente el proyecto y aportará sus conocimientos en desarrollo de algoritmos de AI y ‘machine learning’ así como la integración del sistema en la práctica; y las universidades de Ulm (Alemania) y Olslo (Noruega), que aportarán su conocimiento y enfoque académico sobre las tecnologías más avanzadas de AI /Machine Learning y Big Data, respectivamente.

“Estamos enormemente satisfechos de poder participar en un proyecto real de implementación de inteligencia artificial en la gestión patrimonial. Creemos firmemente que con la colaboración de los cuatro socios lograremos grandes avances que redundarán en mejores servicios para nuestros clientes. El haber sido seleccionados por la UE demuestra la gran capacidad del equipo de inbestMe para abordar retos tanto en el área financiera como en la tecnológica-”, afirma el CEO de inbestMe, Jordi Mercader.

Para valorar la relevancia de este proyecto es imprescindible comprender la diferencia entre AI y automatización. Como explica el CTO de la compañía, Ferad Zyulkyarov: “No hay que confundir automatización con inteligencia artificial. Como la IA se ha puesto de moda, a menudo se ha banalizado el uso de esas dos palabras para referirse a automatización. La automatización que hemos implementado hasta ahora ya implica grandes avances para lograr un proceso ágil, robusto, rápido y eficiente. Una vez demostrada la eficiencia de la automatización por el ahorro de costes y aumento de la eficiencia que supone, resulta fácil imaginar el gran avance que puede representar aplicar inteligencia artificial.

Acerca de:

inbestMe empezó su actividad en marzo de 2017 como agencia de valores supervisada por la CNMV, gestionando carteras de inversión con la tecnología robo-advisor. Sus carteras diversificadas compuestas exclusivamente por fondos de inversión indexados cotizados (ETFs) y fondos de inversión indexados, que muestran un comportamiento en su rentabilidad muy atractivo.

En 2018, fiel a su filosofía basada en la innovación y la máxima personalización, revolucionó el mercado financiero español al convertirse en el primer robo-advisor en ofrecer un servicio de Gestor Financiero Personal (inbestMe Plus) y lanzar las primeras carteras automatizadas temáticas de con alta exposición a Inversión Socialmente Responsable, (InbestMe Advanced ISR) e Inversión en Valor (inbestMe Advanced Value), ambas enmarcadas en el plan inbestMe Advanced, único de sus características en el mercado nacional de los robo-advisors. El alta a los servicios de inbestMe se puede hacer en pocos minutos de forma totalmente digital a través de la web www.inbestMe.com.

7Bulls

7Bulls es una empresa polaca con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de software para empresas del sector financiero, con implantación en más de 33 países (de América del Norte y Sur, Asia y Europa). Con un equipo formado por 150 personas, que trabajan en sus dos oficinas de Varsovia y Torun, ofrece servicios en el área de implementación e integración de servicios y soluciones de TI y cuenta con un centro de investigación. www.7bulls.com

Universidad de Ulm

Fundada en 1967, es una de las universidades públicas más jóvenes de Alemania y su departamento de investigación se ha especializado en sectores diversos: biología, medicina, energía, ingeniería, tecnología y finanzas, principalmente. Este proyecto contará con el equipo del Prof. Jörg Domaschka, uno de los referentes internacionales especializado en ‘Big Data’, ‘Cloud Computing’, almacenamiento y procesamiento de datos. www.uni-ulm.de/en/

Universidad de Oslo

Fundada en 1811, es la universidad pública más antigua de Noruega. Engloba nueve centros de excelencia en investigación y ha participado en más de un centenar de proyectos avalados por H2020, que giran principalmente sobre tres ejes: excelencia en la ciencia, liderazgo industrial y desafíos sociales. Para este proyecto participará el equipo del prof. Geir Horn, uno de los máximos expertos internacionales en ‘reinforcement learning’ e inteligencia artificial. www.uio.no/english

