Pablo Pineda participa en una jornada de sensibilización con empleados y clientes de BROSETA

martes, 4 de junio de 2019, 16:37 h (CET) La firma de servicios jurídicos y la Fundación Adecco han empezado a colaborar en 2019 en el proyecto #EmpleoParaTodos, con el objetivo de favorecer la inclusión laboral de personas con discapacidad Pablo Pineda, primer diplomado europeo con síndrome de Down, ha participado en una jornada de sensibilización organizada por la Fundación Adecco y la firma de servicios jurídicos BROSETA. En ella, Pablo, consultor en diversidad de la Fundación Adecco, ha insistido ante empleados y clientes de BROSETA en la necesidad de un cambio cultural en las empresas para que la inclusión laboral no se convierta en un mero cumplimiento legal de cuotas.

“La diversidad solo puede tener lugar en entornos abiertos, creativos y dinámicos que sean capaces de adaptarse a distintas necesidades y formas de entender la vida. Esto, a nivel empresarial, se traduce en innovación y flexibilidad: dos activos muy valiosos que, bien gestionados, mejoran la rentabilidad de una compañía y reducen riesgos”, ha afirmado Pineda.

Esta acción se engloba dentro del proyecto #EmpleoParaTodos de la Fundación Adecco, al que BROSETA se ha unido con el compromiso de luchar por la inclusión laboral de las personas con discapacidad.

La colaboración entre estas dos entidades incluye acciones como voluntariado corporativo, colaboración en acciones formativas para el empleo y campañas internas de sensibilización y compromiso. Además, BROSETA tiene programado realizar, también de la mano de la Fundación Adecco, proyectos formativos de universitarios con discapacidad con el objetivo de potenciar su autonomía y empleabilidad, reduciendo el riesgo de exclusión al que se enfrentan las personas con discapacidad.

La diversidad, necesaria en la estrategia empresarial

Para Manuel Broseta, presidente de BROSETA, “nuestro crecimiento como Firma sólo puede ir de la mano de un sólido compromiso con la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Contar con Pablo Pineda como consultor en diversidad es una oportunidad para dar un paso más en la sensibilización de todos nuestros grupos de interés; para que podamos apreciar el potencial de la diversidad cuando apostamos por el talento y dejemos atrás prejuicios y etiquetas”.

Por su parte, Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco, afirma que: “para que exista la plena inclusión, antes debe existir una cultura de diversidad. Pero esta apertura a políticas de diversidad e inclusión solo es posible con el compromiso estratégico de la dirección de la empresa, que debe promoverlas e integrarlas en todas las áreas de actividad de la compañía. A su vez, es imprescindible trabajar con las personas con discapacidad para facilitar su formación y su posterior acceso al empleo. Para ello, que BROSETA apoye el proyecto #EmpleoParaTodos de la Fundación Adecco es un gran aliciente que valida nuestro modelo de trabajo hacia la plena inclusión”.

Sobre BROSETA

BROSETA es una firma de referencia en el sector legal caracterizada por su compromiso con la calidad, la innovación, la excelencia en el servicio y la proximidad al cliente. BROSETA ofrece asesoramiento jurídico en las principales áreas del Derecho (Administrativo, Fiscal, Laboral, Mercantil, Penal y Procesal) a todo tipo de compañías privadas y entidades y organismos de la Administración Pública.

BROSETA cuenta con una clara vocación internacional avalada a través de su presencia en Portugal, Suiza y el liderazgo de la Red Legal Iberoamericana (alianza de firmas con presencia en Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, España, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal y República Dominicana) y la amplia red de firmas de primera línea con las que colabora en el resto de Latinoamérica.

BROSETA opera asimismo en diferentes ámbitos de negocio a través de otras dos sociedades participadas: BROSETA Compliance, que ofrece soluciones de negocio orientadas a reforzar los sistemas de Buen Gobierno, Control Interno y Cumplimiento Regulatorio de las organizaciones; y Business Initiatives Consulting, especializada en el asesoramiento en materia de subvenciones y ayudas públicas.

Sobre Fundación Adecco

Constituida en julio de 1999, la Fundación Adecco es fruto de la Responsabilidad Social Corporativa que asume el Grupo Adecco como líder mundial en la gestión de los Recursos humanos. Su principal objetivo es la inserción en el mercado laboral de aquellas personas que, por sus características personales, encuentran más dificultades a la hora de encontrar un puesto de trabajo.

Personas con discapacidad, mayores de 45 años parados de larga duración, mujeres con responsabilidades familiares no compartidas o víctimas de violencia de género y otros grupos en riesgo de exclusión social.

