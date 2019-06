El 60% de los españoles utiliza la domiciliación bancaria para pagar sus facturas según GoCardless Comunicae

martes, 4 de junio de 2019, 16:29 h (CET) Según el informe, Dinamarca, Reino Unido y Alemania junto con España, son los países que más confían en la domiciliación bancaria para el pago de facturas La luz, el agua o el teléfono son solo algunos ejemplos de facturas que los españoles prefieren pagar mediante domiciliación bancaria como afirman casi 6 de cada 10 de consumidores españoles. Según un estudio de GoCardless, líder mundial de pagos recurrentes, aproximadamente el 30% de los consumidores españoles optaría por las tarjetas (débito y crédito) y el 27% que elegiría carteras digitales como PayPal para pagar sus facturas. Estos nuevos datos se desprenden del informe que la compañía ha dado a conocer hoy bajo titulado “Las preferencias de pago de las compras recurrentes. El consumidor de 2019”. Para elaborar este estudio, GoCardless ha encuestado a más de 12.000 consumidores de 10 países: Reino Unido, Francia, Alemania, España, Dinamarca, Suecia, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, que, en conjunto, representan más de dos tercios del volumen de pagos recurrentes del mundo.

En cuanto al resto de países analizados, éstos también muestran una clara preferencia por la domiciliación bancaria para el pago de las facturas domésticas. Dinamarca (72%), Reino Unido (50%) y Alemania (60%) superan a España (60%) en cuanto a preferencia, seguida muy de cerca por los franceses con un 59%. En el lado opuesto, de los países encuestados, los consumidores en Suecia son los que menos confían en la domiciliación bancaria para pagar las facturas de sus hogares.

"Las preferencias de pago pueden tener un gran impacto en la conversión, especialmente en las empresas con un modelo de negocio basado en la suscripción. No existe una solución de "única", pero las empresas deben entender que esta elección es crucial si quieren atraer a los consumidores. Si no ofrecen las opciones más adecuadas para los pagos recurrentes, los clientes simplemente se irán",asegura Carlos González Cadenas, COO de GoCardless.

Los españoles apuestan por métodos fáciles para el pago de suscripciones

Preguntados por la forma en la que prefieren pagar suscripciones como la del gimnasio, el 46% de los consumidores españoles siguen apostando por la domiciliación bancaria. En este tipo de pagos, los españoles, que continúan confiando en las tarjetas de débito (36%), están empezando a confiar en las carteras digitales (32%), superando a las tarjetas de crédito (31%).

Pero España no es el único país que confía en la domiciliación bancaria en este tipo de pagos. El 54% de los daneses y casi 5 de cada 10 británicos pagarían sus suscripciones mediante este método de pago.

Si se habla de suscripciones online, como Netflix, las cosas cambian. Casi de 4 de cada 10 españoles preferiría hacerlo mediante una cartera digital mientras que un 37% domiciliaría el pago. Este dato sitúa a España como el país que más confía en este método de pago en Europa.

Comodidad a la hora de elegir el método de pago para fraccionar los pagos

En cuanto al pago de cuotas de las compras fraccionadas, en todos los países analizados la domiciliación bancaria es la opción preferida, por la comodidad que ofrece al ser un método que permite la automatización. En nuestro país, casi 5 de cada 10 consumidores la seleccionarían, mientras que el 32% optaría por la tarjeta de débito y el 28% por la cartera digital.

En el resto de los países europeos analizados, las tarjetas se sitúan como segunda opción mientras que un número menor de europeos opta por el uso de las carteras digitales para el pago de las cuotas de las compras fraccionadas, con una media de un 8%, lo que vuelve a situar a España como el país en el que más se confía en este método para el pago de cuotas.

Estados Unidos y Canadá, clara preferencia por el uso de las tarjetas

Fuera de Europa, la situación varía completamente. Al otro lado del charco, estadounidenses y canadienses muestran una gran preferencia por el uso de la tarjeta, débito o crédito para el pago de suscripciones, facturas o cuotas.

En concreto, en el caso de Canadá existe una clara preferencia por la tarjeta de crédito. Los canadienses tienen más probabilidades de realizar pagos recurrentes utilizando este tipo de tarjeta que cualquier otro país: el 27% considera “muy probable" su uso para suscripciones tradicionales y el 26% para facturas domésticas y suscripciones online.

Para los estadounidenses, las tarjetas de crédito son el medio preferido para pagar las suscripciones tradicionales y online, con un 22%. Para el pago de los recibos del hogar, en Estados Unidos prefieren las tarjetas de débito (24%) mientras que, para el pago de las cuotas de pagos fraccionados, casi 2 de cada 10 estadounidenses elegirían la tarjeta de débito o crédito.

En la otra punta del mundo, Australia, aunque optan por la domiciliación bancaria para el pago de facturas domésticas y de cuotas, en las suscripciones tradicionales y online, los consumidores han mostrado una ligera preferencia por las tarjetas de crédito y débito. Además, la cartera digital es la opción menos elegida por los australianos en el caso de las suscripciones.

Por último, en Nueva Zelanda los consumidores prefieren la domiciliación bancaria a la hora de pagar a plazos o de abonar las facturas domésticas. En el caso de las tarjetas, el 40% de los neozelandeses las elegirían para el pago de las suscripciones tanto online como tradicionales.

