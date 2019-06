El 90% de los estudiantes prefieren los contenidos interactivos para estudiar Los vídeos que favorecen la participación del alumno son percibidos como un juego y, por tanto, sus contenidos se retienen mejor Redacción Siglo XXI

martes, 4 de junio de 2019, 16:58 h (CET) Como cada año, a lo largo de esta semana 300.000 estudiantes de todo el país se enfrentarán a una de las pruebas más duras de su trayectoria académica: la Selectividad. El resultado de este examen determinará en gran medida su futuro laboral, razón de sobra para prepararla con ahínco. Pero, ¿cómo estudian las distintas asignaturas los jóvenes?, ¿se sienten listos?, ¿qué contenidos retienen con mayor facilidad?, ¿cómo repasan? El último estudio elaborado por la productora de contenidos interactivos 2cilindros responde a estas preguntas.



Los datos de su análisis revelan que 9 de cada 10 estudiantes prefieren la formación interactiva, es decir, aquellos vídeos y contenidos con los que pueden relacionarse y que les brindan distintas opciones. Y si el aprendizaje resulta divertido, tanto mejor. Precisamente la clave radica en esta percepción de juego. Tal es así, que los vídeos interactivos mejoran la tasa de recuerdo en hasta un 90% (frente a una lección verbal tradicional) e incluso agilizan el aprendizaje (se aprende un 70% más rápido) .



Además, favorecen la atención -la solemos perder a los 8 segundos- y obligan a tener una actitud proactiva. Se trata de un mensaje multisensorial en el que se presentan estímulos auditivos y visuales, y en el que se prima el autocontrol y autogestión. Asimismo, permite que el visionado se detenga en imágenes simples, infografías, otros vídeos complementarios, etcétera.



Gracias a todo esto, señala 2cilindros, el alumno es más consciente de lo que sabe y se incrementa la competitividad (sobre todo si las respuestas se sincronizan con las del resto de personas de la formación y le permiten ver en qué nivel se encuentra respecto del resto). También permite evitar fraudes a la hora de realizar determinadas pruebas, pues se le puede identificar por sus patrones de respuesta habituales, por ejemplo. Otra de sus ventajas es que aumentan en un 20% la confianza del alumno. Teniendo en cuenta que la ansiedad y los nervios son dos de los grandes enemigos de los estudiantes en estas fechas, no está nada mal.



Por todas estas virtudes son muchos los alumnos que acaban utilizando estos recursos para repasar de cara a la Selectividad, pues el hecho de que incluyan tests les permite comprobar sus carencias y puntos fuertes, y “apretar” en una u otra asignatura. En cualquier caso, sienten estos contenidos más afianzados. La mayoría, por su parte, se sirven de esquemas y reglas mnemotécnicas también.



Más allá de las universidades

