Al empezar el verano de 2011, Rajoy, con el Programa de Gobierno diseñado y asustado por el déficit que dejaba Zapatero, estaba haciendo un Gobierno. Ahora, ha pasado un mes desde las Elecciones Generales, y Pedro Sánchez anda a falcon’s, como si lo de un Gobierno presidido por él lo subordinara a algo que le interese más. Puede que los motivos sean la situación del PSOE, el desmoronamiento de Podemos, las posiciones de PP, Ciudadanos, Vox e independentistas; y ver cómo se decide el poder en Autonomías y Ayuntamientos con vistas a repetir unas Elecciones Generales que pudieran resultar favorables.



A falcon’s, con la vírgula o apóstrofo que usan los ingleses para denotar afecto hacia algo, en este caso el Falcón. Un Falcon que es, a la vez, un pájaro mecánico grande y descomunal, que hace ruido, deja estelas y vuela en el aire; y un avión para uso del presidente del Gobierno, que ha sido tomado como abuso en algún caso (ir a un concierto de rock), criticado por improcedente o manirroto en otros, y tomado como motivo de guasa para hacer los chistes que se difunden para escarnio de Pedro Sánchez. A falcon´s se convierte, de este modo, en una forma afectuosa, y muy singular, de ‘a pájaros’, un dicho que, unido a ‘cabeza’, compone la forma coloquial ‘cabeza a pájaros’, que define a la ‘persona atolondrada, ilusa o ligera’ o a ‘alguien que no está atento a la situación en que vive y está pensando en cosas que no tienen nada que ver’. Gobierno a falcon’s define, así, con afecto, la consecuencia de una forma de hacer y actuar .



Ahora, ha pasado un mes desde las Elecciones Generales y parece que no se tiene en cuenta la necesidad de elaborar un programa para un gobierno que sea posible, buscar a las personas que puedan llevarlo a cabo y dar forma a un Gobierno para España. Un Gobierno salido de las urnas, con las características que han salido de ellas y los condicionantes que los resultados electorales hacen o harán aparecer. En su lugar, nos encontramos con una dualidad pintoresca: Gobierno en funciones y Gobierno a falcon’s.



El Gobierno en funciones actual, presidido por Sánchez, sabemos qué es aunque surgen las dudas si se trata de matizar qué se puede esperar que haga. A la vez comparte ocupación con un singular Gobierno a falcon’s, del que no sabemos mucho pero que, como en el dicho, puede producir actos propios de una persona atolondrada, ilusa o ligera: alguien que no está atento a la situación en que vive y está pensando en cosas que no tienen nada que ver. La pregunta, necesaria, es inevitable ¿El actual Gobierno en funciones de Pedro Sánchez es un gobierno a falcon´s? Es tan consistente que, por fuerza, viene seguida de otras que se ocupan de las cuestiones generales nacionales. Formulemos algunas: ¿Debe haber un Gobierno que gobierne con plenitud?, ¿Urge sustituir el Gobierno en funciones por otro que atienda la gobernación del Estado sin restricciones?, ¿Cabe supeditar al Estado, su integridad y gobernabilidad a meras cuestiones de representación o trámite? ¿El poder Ejecutivo (Gobierno) puede reducirse a un Gobierno a falcon’s?.



Las respuestas, por obvias, no precisan aclaración. Pero obligan a fijar la atención en el actual Gobierno que ha de atender las cuestiones generales, los aspectos parciales de la actividad nacional y las menudencias que surgen en el devenir ciudadano diario. Si nos paramos en ello y vemos qué hace el actual gobierno en funciones, llegaremos a dos conclusiones:



UNA- Las cuestiones nacionales parecen estar en un segundo plano, relegadas por las cuestiones que afectan a Sánchez o a su imagen. Así, la formación de un Programa de Gobierno y los pactos con las formaciones políticas que puedan articular los intereses e intenciones del resultado electoral aparecen difuminados por un viaje de Sánchez al Eliseo francés, como si un viaje en Falcon, la cena a dos entre Sánchez y Macron, o la relación España-Francia importaran más que un Programa y Gobierno para España.



DOS.- Por lo que atañe a la actitud del Presidente del Gobierno en Funciones, parece que Pedro Sánchez anda a falcon’s, más ocupado en sus viajes en pájaros metálicos y mecánicos y las estelas que dejan que en los asuntos y la necesidad nacional, como si lo de un Gobierno presidido por él lo subordinara a algo que le interese más. Puede que los motivos sean la situación del PSOE, el desmoronamiento de Podemos, las posiciones de PP, Ciudadanos, Vox e independentistas; y ver cómo se decide el poder en Autonomías y Ayuntamientos con vistas a repetir unas Elecciones Generales que pudieran resultar favorables.



Con ello, surgen nuevas preguntas: ¿Pedro Sánchez antepone su interés personal al interés nacional y de todos? ¿Eso condiciona la duración del Gobierno en Funciones, los pactos para un programa de gobierno, los acuerdos entre partidos políticos para formar un gobierno del carácter que sea, o repetir elecciones?. De momento, Gobierno en funciones y Gobierno a falcon’s. O no.