Dominus Gran selección 2012 El vino más emblemático de las bodegas Yllera, elaborado solamente cuando las añadas son excelentes, con uvas Tempranillo de cepas de más de 30 años Jaime Ruiz de Infante

martes, 4 de junio de 2019, 16:01 h (CET) El tinto que comentamos ha recibido una doble selección de uva; en bodega recibió una cuidada fermentación alcohólica tradicional a una temperatura controlada de 28º en depósitos de acero inoxidable, junto con remontados y bazuqueos, para finalmente pasar a barrica y a botella.



La cata

Rojo picota oscuro, borde granate. En nariz, fruta madura y confitada con notas especiadas de regaliz, vainilla, eucalipto, café tostado y ebanistería. En boca se muestra elegante, sabroso, potente, goloso, con cuerpo y taninos maduros. Un largo post-gusto sugiere de carnes rojas, caza mayor y menor, lechazo asado, embutidos y quesos curados castellanos.



Ficha técnica Variedades: Tempranillo (tinta del país) de Ribera del Duero y Toro. Denominación de origen: D.O. V.T. Castilla y León. 28 meses en barrica de roble francés de grano extrafino. Temperatura de consumo: 12 - 18 ºC. Graduación alcohólica: 14,5 vol. Precio: 40,5 €. Calificación: 95.



Verdejo Frizante

El Vino más divertido de la Familia Yllera. Con tan solo 5.5º de alcohol, su chispa de carbónico natural y ese dulzor originado por su fermentación parcial, le hace convertirse en algo muy especial, que una vez comiences una botella, tengas la necesidad de terminarla. Pionero e innovador abrió un mercado en España hasta entonces desconocido. Elaborado con la variedad de uva Verdejo de Rueda.



La cata Color amarillo pajizo. Aromas de manzana verde, frutos tropicales como piña, maracuyá y lichi junto con notas cítricas y pétalos de rosa. Potente en boca, sabores dulces con una punta de acidez que le aporta frescura y nervio. Un final dulzón, persistente y refrescante, con la presencia del CO2 natural de la fermentación parcial le hace estar presente ante aperitivos, arroces, pastas italianas y postres de repostería fina.



Ficha técnica Variedad: Verdejo. Edad del viñedo: 15 - 25 años. Temperatura de consumo muy frío, sobre los 5 º C. Precio: 6,65 €. Calificación: 91.

Bodegas Yllera Autovía A-6, Km. 173,5 47490 – Rueda (Valladolid) Tlf: +34/983 868 097 – Fax: +34/983 868 177 www.grupoyllera.com

