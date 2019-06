6 de cada 10 españoles recurren a profesionales externos para hacer la declaración de la renta, según CEAC Comunicae

martes, 4 de junio de 2019, 12:57 h (CET) El 26% de los españoles decide contratar a un especialista para hacer la declaración, mientras que un 22% acude al servicio que ofrece Hacienda Cerca del 40% de los españoles admite no tener conocimientos generales suficientes para llevar el día a día de sus finanzas La declaración de la renta suele ser un quebradero de cabeza para los españoles y, aunque este año el Ministerio de Hacienda ha incentivado su presentación telemática, los españoles siguen prefiriendo que profesionales externos la realicen por ellos. De hecho, según un estudio de la empresa de investigación de mercados Grupo 1 para Nationale-Nederlanden, hasta el 60% de los españoles no sabe hacer su propia declaración de la renta, por lo que requieren de conocimientos de terceras personas para poder presentarla.

El 26% de estos ciudadanos acudirá a profesionales especializados, mientras que un 22% hará uso de las citas presenciales que Hacienda pone a disposición pública. El 12% restante cuenta con familiares o amigos a los que pedir ayuda: “El problema no radica tanto en poder hacerla, sino en realizarla de forma correcta”, afirman fuentes de CEAC: “Muchos españoles temen hacerlo mal y luego tener problemas con Hacienda y hacer frente a sanciones”. Por ello, es muy importante tener conocimientos para presentarla de forma autónoma: “La presentación telemática está preparada para que usuario pueda hacerla por sí mismo, pero recomendamos que se tengan nociones”. De lo contrario, mejor acudir a los profesionales especializados en Administración y Finanzas: “La formación está muy orientada a conceptos prácticos de tributación y fiscalidad, claves para entender reamente como sacar el máximo provecho a una declaración de la renta”.

Un 30% de los borradores son erróneos

Además, según datos del Colegio de Gestores Administrativos de Valencia, el 30% de los borradores de la renta 2018 contienen errores: “De aquí la importancia de que los españoles tengan más conocimiento financiero, ya que, por ejemplo, corregir los datos de un borrador es responsabilidad única y exclusivamente del contribuyente”, según afirman desde CEAC.

Los españoles, bajo mínimos en conocimiento financiero

Este desconocimiento acerca de los datos que contiene una Declaración de la Renta pone de manifiesto el poco conocimiento que tienen los españoles en economía y finanzas. Y es que según el estudio de Grupo 1 para Nationale-Nederlanden, hasta el 38% de los ciudadanos reconoce tener problemas para manejarse en los aspectos más básicos de las finanzas domésticas: “Estamos hablando de aspectos sencillos, como que el 80% no entiende el funcionamiento del IVA”, según fuentes de CEAC, empresa de formación a distancia que actualmente imparte el Ciclo de FP Superior de Administración y Finanzas: “Cada vez tenemos más alumnos que se inscriben al curso para su día a día y poder entender mejor la economía”.

En este sentido, y según datos del SEPE –Servicio Público de Empleo Estatal-, en 2018 ya se contrataron cerca de 142.000 profesionales con esta formación. De hecho, Administración y Finanzas es el grado de FP que genera más contratos actualmente en España.

