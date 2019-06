César Vara expone las ventajas de invertir en Don G, franquicia de Comess Group

En marzo de 2017, César decidió apostar por el modelo de franquicia de Comess Group y se lanzó a abrir un restaurante Don G en su localidad. Hoy, más de dos años después, cuenta cómo ha sido capaz de alcanzar el éxito en ‘Contigo’, una producción que ya está accesible al público en Youtube y en la web de Comess Group César, que ya había atravesado antes diversas experiencias con el sector de la hostelería, era consciente de lo complicado que era empezar un restaurante desde cero, y se decidió a apostar por el modelo de franquicia de Comess Group debido a que esa infraestructura les daba la posibilidad de partir de una base sólida: "Crear una carta, buscar proveedores, al final una empresa como Comess nos daba esa facilidad, sabiendo que tenemos un equipo detrás que nos empuja un poquito, que nos arropa".

Y es que una de las premisas más importantes de la oferta que Comess Group pone a disposición de sus franquiciados es un apoyo constante que se traduce en todo tipo de facilidades para el franquiciado: "Entre las ventajas que te ofrece Comess destacan la posibilidad de disfrutar de un coste de producto que no te podrías permitir si no fueras franquiciado, un trabajo de marketing expresamente realizado para ti que parte de un estudio de tu zona, el diseño de las cartas, de los productos, el apoyo en operaciones, en la revisión de cuentas, etc."

Cuando es hora de explicar qué ha supuesto en su vida invertir en Don G, César lo tiene claro: "Gestionas tu propio tiempo, eres tu propio jefe y tienes una infraestructura detrás que te permite centrarte en lo que de verdad importa de tu local. El propio eslogan de Don G lo dice: comida auténtica, un sitio donde pueden ir desde los que quieren morir comiéndose un cachopo hasta los que quieren cenar algo ligero como una pechuga de pollo o un sándwich vegetal, se adapta un poco a todos los clientes".

Don G, marca de Comess Group centrada en la comida tradicional cuya carta ofrece opciones para casi todo tipo de perfiles de clientes, celebra así el éxito de uno de sus principales franquiciados. Por su parte, César ya tiene en mente su próximo proyecto con Comess Group: "Abriría otro don G. Sin duda. A día de hoy creo que es de las mejores decisiones que he tomado nunca".