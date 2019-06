¿Se puede digitalizar la salud? El caso de FarmaSoler

Con la evolución de internet los hábitos de consumo han cambiado y cada vez la gente compra más online. Pero la pregunta es: ¿Hasta qué punto se puede digitalizar los productos farmacéuticos? FarmaSoler es un caso de éxito de farmacia online Con la evolución de internet los hábitos de consumo han cambiado y cada vez la gente compra más online desde la comodidad de su ordenador, móvil o tablet, sin moverse de casa, del lugar de trabajo o durante un viaje de autobús o de tren. Con unos cuantos clics pueden comprar desde el último modelo de camiseta que les guste hasta una lavadora, pero la pregunta que surge es ¿y por qué no el paracetamol o la leche infantil para el bebé?

Es verdad que las farmacias son un sector de corte tradicional, en los que el e-commerce ha tardado en llegar porque la gente prefiere el trato cara a cara debido a que los productos que se venden como medicamentos requieren un plus de fiabilidad. Sin embargo, la posibilidad de tener determinados productos de farmacia y parafarmacia sin moverse de casa, en 24 horas y en cualquier rincón de España, a un precio más económico que en farmacias tradicionales, está dando alas a las farmacias online y desarrollando este sector.

A partir del Real Decreto 870/2013 se reguló la venta de medicamentos por internet, dando paso al desarrollo de las farmacias online y asegurando la total fiabilidad de estos e-commerce para los usuarios. Lo primero que la gente debe saber es que las farmacias online no pueden vender medicamentos que requieran receta, sino sólo productos de parafarmacia y medicamentos sin receta. Además, toda farmacia online debe tener detrás una farmacia física legalmente autorizada. Cualquiera no puede crearse una tienda online y ponerse a vender medicamentos online. Esto lo saben muy bien en FarmaSoler y por eso la regulación de su negocio conforme a la ley es muy importante para asegurar el éxito de la venta online y sobre todo la seguridad para el cliente. Y para mayor seguridad, FarmaSoler está dada de alta en distafarma.aemps.es que certifica que se someten al control de las autoridades.

El éxito de la farmacia online como FarmaSoler radica no sólo en la comodidad del servicio, sino también en la estructura de un e-commerce y su filosofía. No se trata de hacer una web de la farmacia y digitalizarla porque ahora sea la moda, sino de definir unos objetivos específicos de tienda online. Una de las cosas que deben ofrecer las farmacias online de éxito como FarmaSoler es una extensa variedad de productos y catálogo para que el usuario pueda encontrar ahí a una buena relación calidad-precio aquello que no encuentra en la farmacia física.

Los horarios y la disponibilidad obviamente son una ventaja de las farmacias online. ¿Cuántas veces la gente tiene que ir a buscar farmacias de guardia porque falta algo y las farmacias están cerradas? ¿Cuántas veces la gente va de farmacia en farmacia porque tal medicamento que es muy comprado falta en varias de ellas? Estos problemas se evitan con una farmacia online como FarmaSoler. ¿Falta leche infantil y ya son las nueve de la noche y al día siguiente no hay tiempo? No hay que preocuparse, no hace falta que la gente vaya ahora a buscar farmacias de guardia o perder tiempo la mañana siguiente buscando. Las personas pueden meterse en una tienda online como la de FarmaSoler, solicitar el producto y al día siguiente lo tienen en su casa. Por otro lado, el no poder vender medicamentos que necesiten receta puede convertirse en una ventaja, porque la farmacia online amplia su catálogo con productos de cosmética que la gente encontrará a mejor precio que en otras tiendas concretas de este tipo.

En definitiva, la digitalización ha llegado al sector de la salud y las farmacias online como FarmaSoler son un modelo de e-commerce de éxito gracias a la posibilidad de ofrecer productos con buena relación calidad precio que estarán en casa en 24 horas. Si por ejemplo alguien utiliza de forma habitual un producto de parafarmacia o medicamento sin receta, no tendrá que ir cada dos por tres a una farmacia física a buscarlo, sino que tan sólo tendrá que entrar en FarmaSoler, lo adquiere en la cantidad que lo necesita y lo recibe en un día en su casa, con toda la seguridad y legalidad en la mano para su total tranquilidad.