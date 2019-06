Embalajes Guadaíra recomienda embalajes de madera, jaulas y cunas para un transporte industrial más seguro Comunicae

lunes, 3 de junio de 2019, 16:57 h (CET) Entre los servicios de la empresa sevillana, Embalajes Guadaíra, destaca la fabricación y distribución de embalajes industriales Embalajes Guadaíra trabaja con todo tipo de embalajes industriales. Sin embargo, más de 30 años de experiencia dentro del sector, les han permitido saber qué productos destacan sobre otros gracias a su calidad y adaptabilidad: embalajes de madera, jaulas y cunas.

La elección de una u otra dependerá de las necesidades propias de cada cliente, así como de la seguridad que demande la mercancía o transporte.

“La capacidad de adaptación de nuestro equipo humano, además de su profesionalidad, es la responsable de que nuestra cartera de clientes sea amplia y variada”, explican desde la empresa andaluza. Sectores como la alimentación, la automoción, la aeronáutica, la electrónica o el arte, confían en Embalajes Guadaíra.

Embalajes de madera

Dos opciones: cajas realizadas en madera o en madera y contrachapado, ambas cerradas completamente. Se trata del embalaje más seguro, protegiendo la mercancía y previniendo cualquier daño que esta pueda sufrir durante el proceso de transporte marítimo, aéreo o terrestre.

Todos los embalajes son fabricados a medida según necesidad del cliente, además, ofrecen la posibilidad tanto de desplazarse a las instalaciones del cliente para hacer el cierre, o de llevar la mercancía a las suyas.

“Cuando se trata de transporte marítimo, en Embalajes Guadaíra aconsejamos acompañar la adquisición de los termosellados”. De esta forma, se evita que el producto entre en contacto con el agua o la humedad.

Jaulas de madera

Las jaulas de madera son recomendables tanto para el transporte marítimo, como terrestre y aéreo. Debido a su estructura reforzada, se trata de una opción de gran resistencia, consiguiendo una reducción tanto del peso total como del coste del embalaje.

“Se aconsejan cuando no hay necesidad de que el embalaje vaya totalmente cubierto”, comentan en Embalajes Guadaíra.

Cunas de madera o bancadas

Las cunas de madera también son conocidas como bancadas. Se trata de estructuras que permiten una mejora de la sujeción del material dentro del embalaje, consiguiendo la inmovilización del mismo y evitando daños en el transporte.

Es muy frecuente su uso sobre una base paletizada, de forma que asegure la mercancía en aquellos casos que no requieran de una protección tan fuerte como un embalaje o una jaula.

En caso de querer contactar con ellos, sugieren hacerlo a través del 954 10 25 05.

