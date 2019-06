Silex Gestión propone la alternativa de inversión de renta fija Comunicae

lunes, 3 de junio de 2019, 16:22 h (CET) "Invertir el dinero es una de las mejores actividades que podemos realizar", afirman en Silex Gestión y aclaran todo lo que se debe saber sobre las Inversiones a renta fija Silex Gestión, un referente en inversiones de renta fija

"Invertir el dinero es una de las mejores actividades que podemos realizar. Sin embargo, muchas veces las dudas agobian y no son una decisión sencilla de tomar".

Hay muchos factores de riesgo y no se quiere salir con las tablas en la cabeza.

Es allí donde debe hacer acto de presencia un poco de la sabiduría y sopesar las alternativas. Es cierto que no existen las inversiones 100% seguras, pero hay algunas en las que el riesgo se puede minimizar.

Se está hablando de las inversiones de renta fija hipotecarias. Esta es una de las mejores maneras de invertir el dinero, ya que el riesgo es mínimo.

Una empresa referente en inversiones de renta fija que está siempre a la disposición del inversor para ayudar y asesorar en este mundo de los préstamos hipotecarios es Silex Gestión.

El personal de Silex Gestión está especializado en los negocios de las inversiones a plazo para que puedas invertir en préstamos de forma segura. Siempre es agradable establecer contacto y conversar con personas que conocen y aman su negocio.

Con más de 20 años en el negocio de las inversiones financieras, Silex Gestión se ha convertido en un referente en inversiones de renta fija contrastado.

No es sencillo decirle a alguien cómo o dónde invertir sus ahorros, pero Silex Gestión se ha ganado el respeto y la confianza de cientos de ciudadanos que han realizado inversiones a largo plazo bajo el auspicio de esta experimentada empresa.

¿Cómo funciona Silex Gestión?

Esta es una empresa especializada en inversiones de renta fija. Estas son inversiones rentables y seguras en las que cualquier ciudadano puede participar. En resumen, una persona desea obtener un préstamo hipotecando su casa y es allí cuando se hace acto de presencia como inversor.

El papel de Silex Gestión es asesorar y gestionar las inversiones inmobiliarias para conseguir una plena seguridad sobre el dinero.

La empresa se encarga de ofrecer las mejores opciones para que se obtenga de la forma más segura las inversiones más rentables.

¿Pero, cómo logra Silex Gestión que sean inversiones seguras?

En primer lugar, estudiando de forma concienzuda el perfil del hipotecado y de la propiedad. Luego, se asigna la hipoteca en función de un máximo del 40% del valor de la casa.

El restante 60% permite tener una holgada garantía para invertir dinero sin riesgo en caso de que el hipotecado no pueda cumplir con las cuotas acordadas. Así se podrá invertir a plazo fijo con un riesgo mínimo, casi nulo.

Para invertir dinero, se puede comenzar con un mínimo de 15.000 €.

Silex Gestión garantiza 12,50% de rentabilidad para inversiones financieras a corto plazo.

Ya sean las inversiones a corto o largo plazo el dinero está garantizado con inversiones de bajo riesgo, mientras se rentabiliza a una tasa fija.

¿Por qué Silex Gestión Inversiones?

Hasta el momento, se han desglosado las razones por las cuales Silex Gestión se ha convertido en una referencia en cuanto a inversiones de renta fija. Ahora se resumen sus principales atributos:

Experiencia: más de 20 años en inversiones financieras relacionadas con el sector inmobiliario le han dado la suficiente experiencia para conocer los altibajos entorno a las inversiones en renta fija. Muy pocas empresas cuentan con un aval de este tipo.

Asesoría: Silex Gestión brinda las mejores asesorías avaladas por años de servicios. Saben donde están parados por eso conocen los riesgos y ventajas propios del negocio de las inversiones financieras.

Compromiso: el éxito de la inversión es el éxito de Silex Gestión. Esta empresa estará durante todo el proceso para que se invierta de forma segura y rentable.

Profesionalidad: integrada por los especialistas más preparados en préstamos hipotecarios, los cuales conocen cada detalle del negocio para que puedas invertir el dinero minimizando los riesgos.

Trato humano: quizás esta es la mejor parte, y por lo cual se encontrarán tantas opiniones favorables sobre Silex Gestión. Ser profesional no quita lo valiente.

Esas son a grosso modo las virtudes más resaltantes de esta compañía, que hoy por hoy sigue creciendo, en su afán de ser la número uno en inversiones de renta fija en España.

El activo más importante de esta compañía, más allá de todo lo expresado, es la confianza y agradecimiento de todos sus clientes. Estos son atributos que se ha ganado a fuerza de profesionalidad y experiencia en inversiones de renta fija, así como transparencia total a la hora de invertir dinero de terceros.

Silex Gestión opiniones

Si se busca a alguien para que asesore al invertir dinero minimizando riesgos, es mejor que se encuentren buenas referencias acerca de ese “alguien”. Los comentarios y reviews son una gran manera de hacer una idea aproximada del posible asesor intermediario.

En internet se pueden conseguir muy buenas opiniones de Silex Gestión. Las inversiones financieras a largo plazo le han permitido tener clientes fieles con el tiempo, quienes hoy día siguen estando muy contentos con sus gestiones y la de su personal.

Y es que ganar la suficiente confianza para decirle a alguien cómo invertir sus ahorros no es tarea sencilla. Se debe demostrar que se sabe de lo que se habla con hechos, y se debe establecer una relación laboral y humana muy especial.

Esa confianza se logra con compromiso, profesionalidad a toda prueba y sinceridad en el trato. Es ahí donde Silex Gestión busca ayudar, tanto a las personas que requieren un préstamo hipotecario, como a aquellos que desean hacer inversiones rentables.

Al final, es una relación de negocios ganar - ganar, la cual se torna evidente leyendo las opiniones sobre Silex Gestión que abundan en la web. Se debe aclarar que estas son opiniones genuinas de personas agradecidas con muchos años haciendo tratos con la empresa.

Es posible encontrar reseñas gratuitas de las gestiones de la empresa en inversiones de renta fija, que dan fe del excelente trabajo realizado en sus más de 20 años de servicio. El éxito y las palabras de aliento son la cosecha de todas estas gestiones.

Silex Gestión está en pleno crecimiento, ayudando a las personas que necesitan dinero y asesorando a aquellos que deseen invertir dinero sin riesgo. Las opciones son variadas pero las cuentas están claras, y los clientes siempre tienen el control.

La reputación de Silex Gestión ha sido su principal carta de presentación. Más y más personas se acercan y establecen contactos con los operadores financieros de la empresa, debido a que alguien más les recomendó.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Afortunados los que supieron acertar con el momento adecuado “El mantenimiento del jardín es importante, pero el mantenimiento de las herramientas que se emplean para tenerlo a punto también requiere de unos mínimos cuidados" NatWest: La tecnología de financiación comercial como punto de inflexión en el comercio digital El XVI Congreso Nacional de Toro de Cuerda se celebra en Yuncos del 12 al 16 de junio Seis de cada diez adultos necesitan ayuda para dormir, según una encuesta de INFITO Embalajes Guadaíra recomienda embalajes de madera, jaulas y cunas para un transporte industrial más seguro