Gamergy acogerá la final de Red Bull Player One

Será en Madrid, los días 21 y 22 de junio y los ganadores tendrán la oportunidad de gozar de un campo de entrenamiento intensivo con profesionales durante el Red Bull Player One Bootcamp. Además, los tres mejor clasificados recibirán una pantalla de AOC. El ganador, que alzará el trofeo, representará a España en la final internacional y recibirá un viaje con gastos pagados a Brasil La final del trepidante torneo amateur 1v1 de League of Legends, Red Bull Player One, está fijada: Será en Madrid, durante Gamergy, este final de junio y solo el mejor de los mejores invocadores no profesionales podrá acceder, esta vez en solitario, al trono de la victoria. Red Bull Payer One, el torneo mundial 1v1 del MOBA de Riot Games, que se juega ya en 25 países seleccionará al mejor jugador amateur de toda España tras una estación con seis paradas.

Con el patrocinio de Elite Gaming Center y el fabricante de hardware AOC, el torneo, que llega a su conclusión este fin de semana, se ha desarrollado en cada uno de los once centros que Elite Gaming ha abierto en nuestro país (en Sevilla, Málaga, Granada, Valencia, Mallorca, Bilbao, Salamanca, además de los dos espacios en Madrid y los dos en Barcelona).

Los ganadores de la final nacional tendrán la oportunidad de unirse al Red Bull Player One Bootcamp, un privilegiado campo de entrenamiento que invita a los jugadores amateur a entrenar junto a algunos de los más pros del escenario mundial. Todo para pulir estrategia y desarrollar nuevas tácticas de juego con que deslumbrar en la final mundial de Red Bull Player One, de nuevo en Brasil.

Además de esta espectacular ocasión de formación, tres mejores jugadores recibirán una pantalla de AOC. El ganador, que alzará el trofeo de Red Bull Player One, representará a nuestro país en la final internacional y será obsequiado con un viaje a Brasil con todos los gastos pagados.

“Esta acción que estamos desarrollando con Red Bull ayuda a desarrollar y promover nuestra escena competitiva amateur de League of Legends en España", sostiene Leo Ibáñez respecto a la alianza de Riot Games con Red Bull en este circuito competitivo amateur.

Quienes aún deseen participar, podrán hacerlo en esta última semana. Tendrán ocasión de ganar premios como, para aquellos que obtengan al menos una victoria (5 puntos), un pack de productos con un diseño exclusivo del evento; quienes acudan a los centros Elite Gaming recibirán un vaso y lanyard del evento.

Por su parte, Riot Games pondrá a disposición de los jugadores skins que sorteará entre los asistentes, incluidas dos novedades, Cosmic Queen Ashe y Cosmic Defender Xin Zhao.

La final nacional, en Gamergy, se podrá seguir a través del twitch de Red Bull http://twitch.com/redbullES y el twitter de Red Bull España.