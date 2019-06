Descubre MIOTI, el instituto de Internet de las cosas

Internet ha llegado a nuestra sociedad para quedarse. De hecho, resulta complicado destacar un sector en el que no esté presente este gran descubrimiento de la historia.



Internet, un continuo en nuestro día a día Medicina, cocina, mecánica, diseño... En todas estas parcelas está presente Internet, y ha hecho que evolucionen y se modifiquen sus modos de hacer.



Es un descubrimiento que cada vez está más presente en nuestro día a día. Nos despertamos por la mañana y lo primero que hacemos es coger el móvil para informarnos de las últimas noticias.



Después, echamos un vistazo a las redes sociales para ver las publicaciones de nuestros seguidores así como de algunos influencers o celebrities.



Si queremos cocinar y no sabemos cómo o qué ingredientes son los necesarios para un plato concreto, a buscarlo en Internet.



Internet se ha convertido en el medio tanto de información como de entretenimiento más consumido. Sobre todo por los jóvenes.



Hemos pasado de la reunión de toda la familia frente a la televisión, a estar cada uno con su teléfono móvil consumiendo de manera independiente el contenido que más le guste o que más le apetezca en ese momento.



No cabe duda de que Internet está en nuestro día a día gracias a los teléfonos móviles, tablets u ordenadores. Pero… está en más sitios.



¿El aspirador que anda solo por tu casa y se mueve sin que tengas que guiarlo? Funciona gracias a Internet de las cosas.



Los collares para perros que te aportan información como el peso, la calidad del sueño o la ubicación de tu mascota, también.



Los relojes inteligentes que ayudan a controlar el asma, la diabetes u otras enfermedades crónicas, también.



Las puertas de garaje inteligentes que atienden las normas que le das por tu teléfono móvil, las estanterías que te indican la ubicación concreta de a mercancía y controlan el stock, las carretillas anti accidentes, los drones. Todos estos objetos y muchos más funcionan gracias al Internet de las cosas.



¿Internet de las cosas? ¿Qué es eso? Es el internet que conecta a objetos, no a personas. Y esto, como describió Hans Vestberg, CEO de Ericsson, cambia el mundo.



MIOTI, el Instituto de Internet de las cosas. MIOTI responde a las siglas de Madrid Internet Of Things Institute. Es el instituto de Internet de las cosas situado en Madrid. El primer centro de formación postgrado 100% IoT que existe en España.



En él se imparte dos tipos de formación: programas más técnicos como el Máster IoT y el Máster en Data Science, y un programa dirigido a un perfil más empresarial, que es el IoT Executive Program.



Todo relacionado con el mundo de Big Data, IoT, análisis de datos... Un instituto situado en TheCUBE Madrid, el mayor ecosistema de innovación, tecnología y emprendimiento donde se albergan empresas tecnológicas como la sede nacional de Uber.



¿Qué ofrece MIOTI? MIOTIofrece formación iot con una metodología totalmente práctica, una metodología hands-on como instrumento para conseguir un mayor aprendizaje.



De hecho, esta es su principal diferencia respecto a otras escuelas. Su filosofía es aprender haciendo. Así, en las clases se muestran casos de uso, challenge y retos reales para fortalecer el pensamiento crítico y afianzar los conocimientos experimentando.



Continuamente va actualizando su oferta de cursos iot, entre los que se encuentran:



Mártes de IoT. Es un máster presencial de 9 meses de duración y en el que tendrás asignaturas como Data Science with Python, Data Preprocessing and Visualization, Predictive Analytics, Cibersecurity and Blockchain, IoT Verticals o Ecosystem Series.



Máster en Data Science. Otro máster presencial. En su caso, de 8 meses. Este curso está dividido en dos módulos. Módulo 1 Data Science Fundamentals y Módulo 2 Data Science Avanced.



El primer módulo alberga temas como el Data preprocessing o Entrepreneurship. El módulo 2, integra asignaturas más complejas, como Deep learning, Natural lenguaje processing o Reinformance learning.



Además de estos programas más técnicos, ofrece un programa dirigido a un perfil más empresarial: IoT Executive Program. Es un postgrado de 4 meses de duración y que estudia el IoT desde una perspectiva empresarial, tratándose temas como los fundamentos y tecnología en la industria o las aplicaciones y modelos de negocio.



Pero MIOTI tiene más cursos: Iniciación a Blockchain. Este está dividido en varios módulos y tiene una duración de 8 días. En este tiempo, aprenderás sobre criptografía, consenso y Bitcoin, programación o Ethereum.



Una de las ventajas de estos cursos es que dispone de una bolsa de empleo en la que se encuentran empresas como Vodafone, IBM, Metiora o Cisco.



Como ves, MIOTI puede ofrecerte esa información que buscabas para ser de los innovadores y creadores en un mundo en continua expansión y con descubrimientos casi diarios. Súbete a la ola y fórmate sobre el mundo IoT y Big Data.