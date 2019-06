El sistema self-storage de CES Minialmacenes Comunicae

lunes, 3 de junio de 2019, 16:05 h (CET) Buena opción para ganar espacio y facilitar el cambio de armario y de estación Han subido las temperaturas, los días son más largos, el verano está al caer. Pero con la ilusión para esta nueva estación viene el reto de todos los años: el cambio de armario. Para muchas personas es agobiante pensar en la redistribución de espacio en sus viviendas y, por ello, el Self-Storage que ofrece CES Minialmacenes se convierte cada vez más en una opción. Se trata de un servicio de alquiler de espacio hecho totalmente a la medida de cada cliente.

Ya sea para guardar las prendas calurosas del invierno, las alfombras o los calefactores que ya no se usarán hasta el próximo invierno o para almacenar momentánea- o permanentemente el equipo de surf, el parasol de la playa, el barco hinchable etc. "Empieza el verano con los espacios disponibles con CES Minialmacenes", recomiendan.

CES Minialmacenes es el principal operador de Self-Storage (sistema de almacenamiento de autoservicio) de la Comunidad de Madrid con sus 15.000 m 2 de superficie repartida en dos centros (en Leganés y en Vallecas). Los almacenes, accesibles las 24h, se pueden convertir en un segundo armario y muchas personas ya lo aprovechan para guardar todo aquello que molesta en casa. Con más espacio, se gana mayor calidad de vida.

Ya sea particular, autónomo o empresa, todo tipo de cliente encontrará un espacio seguro y de uso exclusivo, de prácticamente cualquier tamaño (desde 1 m2 hasta 40 m2) que pueden gestionar ellos mismos con total libertad durante el tiempo que deseen. Asimismo, el cliente será siempre la única persona que posee la llave y puede hacer uso de su mini-almacén tan a menudo como desee durante las horas de apertura del centro o las 24h, según contrato.

Este servicio de Self-Storage se basa en el trato personalizado, un equipo de profesionales y todos los medios tecnológicos para garantizar un servicio innovador y de calidad, con unas tarifas económicas, instalaciones modernas y flexibilidad de contratación para encontrar una solución al gusto de cada cliente. Accesible fácilmente con el propio vehículo, el módulo contratado se encuentra en un edificio amplio, del que el cliente puede disponer, según contrato, hasta las 24h del día. La seguridad se escribe con mayúsculas en los centros de CES Minialmacenes, pues el cliente cuenta con un sistema de videovigilancia las 24h, protección contra incendios (detectores de humos, conexión a central de incendios), un sistema de control de accesos para permitir la entrada solo a usuarios identificados, un sistema de alarma conectado con la empresa de seguridad y a la policía, así como una cobertura de seguro individual para cada local y personal propio de la empresa siempre vigilando.

Los centros

Cesminialmacenes dispone actualmente de dos grandes centros en la Comunidad de Madrid:

Centro de Leganés

C/ Rey Pastor nº20

Polígono Industrial de Nuestra Señora de Butarque

28194 Leganés, Madrid

Centro de Vallecas

Camino de Hormigueras nº 146

Polígono Industrial de Vallecas

28031 Madrid

Para más información:

Tel. 902 27 46 27

Tel. 91 380 40 60

info@cesminialmacenes.es

https://cesminialmacenes.es

