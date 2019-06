El youtuber Emíl Petev participará en el Día Mundial de Tejer en Público en Madrid

Este sábado día 2 de junio se celebra en Madrid y en cientos de ciudades de todo el planeta el Día Mundial de Tejer en Público. Para acercarnos más a este macroevento que da cita a profesionales y aficionados de esta actividad de moda, hablo con Emíl, youtuber consolidado que desde hace ya varios años se dedica a publicar videotutoriales todas las semanas sobre diferentes técnicas para la confección de prendas y accesorios a mano.



Este inquieto búlgaro, también licenciado en Interiorismo y ex-contorsionista, a día de hoy cuenta en su canal DIY moda con Emíl con la friolera de casi 300.000 seguidores, siendo un referente a seguir para quienes quieren vivir de Youtube; pues incluso le invitan eventualmente de la sede de Google en España para participar en sus laboratorios de contenidos. ¿Qué tiene preparado él para este día tan especial? ¿Cómo consigue vivir de su afición en Internet? El tejedor profesional me responde a estas y otras preguntas:



Kaik Espada: Hola Emíl. En primer lugar, háblanos de este día encuentro que concentra en el Retiro a tejedores profesionales y amaters.





Emíl Petev: Este sábado nos reunimos todos los amantes de la confección artesanal de prendas. Yo, concretamente, daré una clase totalmente gratuita para mis seguidores del canal y todo aquel que se quiera iniciar en esta divertida actividad al aire libre. ¡Desde aquí aprovecho para invitarles! El Día Mundial de Tejer en público nació en 2005 gracias a la tejedora estadounidense Danielle Landes, aunque desde 2011 es la danesa Astrid Salling la encargada de su gestión. La idea surgió con el propósito de dar a conocer una afición que tiende a ser 'solitaria', pero después te das cuenta de que tu vecino, por ejemplo hombre y joven, también disfruta cosiendo y tejiendo. Actualmente el evento ha adquirido tales dimensiones que en América existen ya 230 ciudades inscritas oficialmente y en Europa 90. En España se celebra en Madrid, Barcelona o Valencia, entre otras.



E: ¿Cuándo y cómo empiezas con esta pasión que se ha convertido en profesión con tu propio canal de Youtube?





K: Pues empieza hace muchos años en mi propia casa. Yo soy de Burgas, ciudad costera de mi país, y allí desde muy pequeño mis dos abuelas que eran grandes expertas me enseñaron buena parte de lo que sé sobre esta apasionante labor. Con una de ellas aprendí más de técnica, con la otra de diseño. Ya de mayor, hace tan solo 5 años, decidí aprovechar una plataforma como Youtube para seguir disfrutando de la confección artesanal mientras comparto mis conocimientos con otros, aunque bien es cierto que mis primeros contenidos también estaban orientados a las manualidades en general, de ahí el nombre del canal: DIY moda conEmíl. DIY en inglés son las iniciales de ‘Do it yourself, ‘hazlo tú mismo’.



K: Además de crochet, ¿qué otras técnicas enseñas en tu canal?





E: Enseño a tejer en punto y crochet; más conocido en España como ganchillo, y también el punto tunecino. Se trata de una combinación de ambas técnicas.



K: ¿Si quisiéramos iniciarnos en esto que vídeos nos recomendarías y que consejos nos darías?





E: En el canal hay labores preparadas tanto para tejedores avanzados como para quien se quiera iniciar en la práctica, pues tengo cursos básicos para aprender a tejer. Mis consejos son solo dos: mucha paciencia y ganas de aprender.

K: ¿De qué vídeo estás más orgulloso y por qué?





E: Estoy orgulloso de los más vistos, porque eso significa que son los que más gustan y lo has hecho bien… Pero sí que pasa que a lo mejor alguna labor más costosa de tejer y grabar ha sido menos vista que otras más sencillas. Son cosas que pasan, con el público nunca se sabe.



K: Coser o tejer con técnicas artesanales se ha vuelto a poner de moda hace unos años, antes solo se relacionaba con señoras mayores pero ahora es incluso un hobby que vemos en el metro. ¿Cuál es tu público y por qué crees que gusta tanto?





E: Alrededor de un 48% de la gente que sigue mi canal tiene entre 30 y 45 años. Un dato reseñable es que el 16% del total ya son hombres. Mi canal es seguido por italianos, suecos, turcos, chinos... tengo público de todo el mundo aunque mis tutoriales sean en castellano. Por descontado, en España y Latinoamérica tengo un gran seguimiento.



E:¿Qué beneficios supone esta afición?





E: Es bueno para el cerebro y la agilidad mental porque te hace pensar y calcular puntos, medidas, proporciones... Hay mucha matemática. Además, es una práctica que relaja y te permite estar contigo mismo.



K: ¿Alguna anécdota tras cinco años y casi 300.000 seguidores?





E: Suelo ir a por material de trabajo a mercerías, en Madrid, y en una ocasión estando dentro de la tienda comprando se me acercó una chica y me preguntó directamente por lo que iba a hacer esa semana. Yo me quedé sorprendido y al verme con cara de asustado me explicó que se refería a mi próximo videotutorial de DIY moda con Emíl.



K: ¿Cuáles son las claves para poder vivir de tu propia pasión en Youtube?





E: Con mucha constancia y ganas de aprender todos los días. Además hay que estar continuamente al tanto de las tendencias actuales, para reflejarlas también en el canal.



K: ¿Cuáles son tus próximos proyectos?





E: Tengo varios, pero el más ambicioso sería crear un espacio diferente donde la gente pueda contar materiales y utensilios de calidad para la confección artesanal de prendas donde también ofrezca clases presenciales, entre otras muchas actividades y eventos en torno a esta afición que tanto me entusiasma.





Si quieres conocer más detalles de la convocatoria, Emíl te los explica en este vídeo de invitación: Día Mundial de Tejer en Público en Madrid.