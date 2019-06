Afortunados los que supieron acertar con el momento adecuado “El mantenimiento del jardín es importante, pero el mantenimiento de las herramientas que se emplean para tenerlo a punto también requiere de unos mínimos cuidados" Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 3 de junio de 2019, 17:13 h (CET)



Cada vez resulta más complicado saber cuando es el mejor momento para poner a punto las terrazas y jardines. Y es que, aquellos que decidieron anticiparse a la primavera y comenzar durante febrero es posible que vieran su trabajo destrozado por el pedrisco o las lluvias torrenciales que han afectado a buena parte del país, por lo que habrá que realizar nuevamente los trabajos. Sin embargo, aquellos que decidieron esperar, posiblemente, se habrán visto sorprendidos por los mismos fenómenos meteorológicos y habrán sufrido, por lo tanto, los mismos destrozos. “El cambio climático complica y mucho la elección del mejor momento para poner a punto los jardines. Y a pesar de que poco o nada se puede hacer para luchar contra las inclemencias meteorológicas, contar con las herramientas y elementos adecuados a la hora de poner a punto el jardín, ayudará a reducir los estragos causados” comentan desde Fonseca Jardinería.



Y es que, a pesar de que se culpe de los destrozos y pérdidas de cosechas a las inclemencias meteorológicas causadas por un cambio climático cada vez más palpable, algunos no ven en ello un problema, y mucho menos culpan al hombre y a su trayectoria y evolución de ello. Para esta cada vez más pequeña minoría de la población, el hombre no es sino un mero espectador de lo que la naturaleza es capaz de hacer.



Desde Fonseca Jardinería indican que “en cualquier caso, y ya se trate de plantas, árboles, flores, o cualquier otro tipo de vegetación se debe estar preparado para casi cualquier cosa, es decir, tanto para calores extremos como para lluvias torrenciales, pedrisco, vientos y cualquier otra cosa que pueda afectar de forma relevante a todos estos seres vivos”.



Por lo tanto, lo ideal sería que cualquiera fuera capaz de cultivar plantas y árboles lo más fuertes posible, y eso se consigue empleando los abonos y fertilizantes adecuados. Pero, además, para tener un bonito jardín se debe contar con herramientas adecuadas al tamaño del mismo, como cortacéspedes, cortasetos, materiales de riego y un sinfín de artilugios que pueden facilitar mucho el trabajo dependiendo de la envergadura.



“El mantenimiento del jardín es importante, pero el mantenimiento de las herramientas que se emplean para tenerlo a punto también requiere de unos mínimos cuidados, de su estado óptimo dependerá la facilidad de realización del trabajo”.



Elegir el momento adecuado, será sin duda algo que muy pocos serán capaces de hacer con éxito, y afortunados serán los pocos que lo logren.

