avanttic sigue apostando por la especialización en "cloud" Comunicae

lunes, 3 de junio de 2019, 15:02 h (CET) La consultora se convierte en la primera compañía IT española en lograr la especialización Oracle Application Development Cloud Platform. avanttic ya suma 40 especializaciones Oracle; 5 de ellas certifican su capacidad de ofertar e implementar servicios en la nube. En el último ejercicio fiscal de Oracle (cerrado el pasado 31 de mayo) avanttic sumó 5 nuevas especializaciones La consultora tecnológica avanttic se acaba de convertir en el primer partner de Oracle en España que logra la especialización Oracle Application Development Cloud Platform. Esta es ya la octava ocasión en la que avanttic se convierte en la primera compañía española en lograr una especialización Oracle. En otras tres ocasiones, ha logrado ser la primera empresa del mundo en hacerlo. avanttic suma ya 40 especializaciones, cinco de ellas en el campo de los Cloud Services.

Apuesta por el Cloud

Con esta especialización la empresa cuenta ya con cinco especializaciones cloud: Oracle Mobile Cloud Service (avanttic fue la primera compañía del mundo en obtenerla), Oracle Cloud Infrastructure (OCI), Oracle Infrastructure as a Service, Oracle Management Cloud y la citada Oracle Application Development Cloud Platform.

En 2016 avanttic ya se había convertido en el primer partner nacional en ser reconocido por Oracle dentro de su programa de certificación cloud (Oracle PartnerNetwork Cloud Program). En febrero de 2018 la empresa lanzó la web Fly to Oracle Cloud, con una serie de servicios paquetizados enfocados a ayudar a sus clientes a llevar de manera fácil y segura cargas de trabajo a la nube.

En marzo de 2019 Oracle reconoció esta trayectoria y experiencia en servicios cloud designando a avantic como Platinum Partner Cloud Select EMEA. La consultora pasaba de ese modo a formar parte del reducido grupo de empresas españolas (en su mayoría, multinacionales) que lidera la especialización en cloud. Ahora, con la obtención de la especialización Oracle Application Development Cloud Platform, la empresa da un nuevo paso en su apuesta y posicionamiento como experta en la nube.

Diez años de especializaciones

En octubre de 2009, y con el objetivo de capacitar a los más de 22.000 partners en todo el mundo con los que contaba entonces (ahora ya son más de 25.000), Oracle lanzó el programa Oracle PartnerNetwork Specialized, que permite a los partners certificar formalmente sus especializaciones, ser reconocidos por su experiencia y convertirse en proveedores de preferencia para los clientes de Oracle. avanttic, fundada ese mismo 2009, se unió al programa a inicios de 2010.

Dos años después, en enero de 2012, avanttic ya contaba con sus primeras 5 especializaciones y pasaba del nivel Gold al nivel Platinum del programa.

Durante los años siguientes el ritmo de obtención de especializaciones ha sido constante, con una media de más de 4 nuevas especializaciones anuales. Para obtener una especialización Oracle, los partners deben acreditar varias ventas del producto Oracle en cuestión así como varios proyectos validados por Oracle. Además, es necesario que varias personas de la compañía superen una serie de exámenes.

Durante este último ejercicio fiscal de Oracle (que finalizó el pasado 31 de mayo) avanttic ha sumado cinco nuevas especializaciones, alcanzado un total de 40.

Sobre avanttic

avanttic es una consultora especializada en tecnología Oracle (Oracle Platinum Partner). En avanttic ayudan a las organizaciones a implementar y gestionar tecnologías avanzadas, transformándolas en entidades más eficientes y competitivas. Realizan proyectos sobre todas las capas de Infraestructura y Plataforma, implementando y gestionando soluciones y servicios de alta calidad y especialización, tanto On-premise como en Cloud. En 2017 obtuvieron la certificación ISO 9001, que asegura el cumplimiento con los estándares de calidad y refuerza su compromiso para cubrir las expectativas y necesidades de los clientes. En 2018 lograron la certificación ISO/IEC 20000-1:2011, que garantiza el cumplimiento de los procesos necesarios para una provisión eficaz de los servicios gestionados TI; en 2019 han obtenido la ISO 27001. Con sedes en Barcelona y Madrid, trabajan con pasión en lo que mejor saben hacer: ayudar a las organizaciones a afrontar los nuevos retos con metodologías ágiles y soluciones tecnológicas adecuadas. Además de su especialización, se diferencian de otras consultoras por la importancia que otorgan al área de Personas: en avanttic los consultores son el motor principal para la innovación y el desarrollo.

https://avanttic.com

https://cloudservices.avanttic.com/

https://www.linkedin.com/company/avanttic/

https://twitter.com/avanttic

https://www.youtube.com/user/avanttic

https://instagram.com/avanttic_lives/

Para más información

Toni Rodríguez

Responsable de Comunicación

Tel. 931 518 451 - Móvil 670 374 841

toni.rodriguez@avanttic.com

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.