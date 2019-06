Ahorraclima aconseja instalar el aire acondicionado con previsión Comunicae

lunes, 3 de junio de 2019, 15:09 h (CET) Durante los meses de verano la saturación de demanda de aire acondicionado provoca largas esperas y el aumento de precios. Por ello, la recomendación de los profesionales es no esperar a última hora Los días son cada vez más largos y el verano está a la vuelta de la esquina, aunque todavía se pueden disfrutar de temperaturas agradables. ¿Para qué pensar en aire acondicionado? Lo cierto es que muchas personas no ven el momento de instalar un sistema de climatización hasta entrado el verano, cuando las temperaturas son infernales. Esto es un error y explican por qué.

Las marcas de aire acondicionado suelen sacar catálogo de nuevos equipos y actualización de tarifas entre febrero y marzo, a puertas de la primavera. Desde entonces y hasta verano algunos usuarios compran e instalan el equipo de aire acondicionado que mejor se ajuste a sus necesidades. A medida que se acerca el calor, los mejores equipos de climatización van quedando sin stock. De esta manera, cuando ha llegado la ola de calor y la mayoría de gente se dispone a instalar un aire acondicionado se encuentran con varios factores: el equipo de aire acondicionado que querían está fuera de stock o el instalador está desbordado y toca esperar semanas hasta que venga a instalar el equipo.

Además, en función del tipo de sistema de climatización que se quiera adquirir, su instalación será más sencilla o más compleja. Por ejemplo, el equipo de aire acondicionado portátil es el más sencillo de instalar, sin embargo es uno de los menos eficientes. Entre las opciones de aire acondicionado con instalación fija se encuentran los siguientes:

Aire acondicionado 1x1 split. El más común de los equipos de aire acondicionado: Aquel que cuenta con una unidad interior (evaporizador) y una unidad exterior (condensador).

Aire acondicionado 2x1 multi split. Conjunto de 2 unidades interiores que funcionan mediante una única unidad exterior.

Aire acondicionado por conductos. Indicado para climatizar toda la vivienda. El aire circula por unos conductos instalados sobre un falso techo.

Otra de las razones para no esperar a las altas temperaturas a la hora de instalar un aire acondicionado es el coste. Es posible que el precio del aire acondicionado se vea incrementado al aumentar la demanda. Por eso aquellas personas que quieran instalar climatización en casa, es mejor que lo hagan en los meses de primera o incluso en invierno.

