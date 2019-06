Beyond Meat y su ya famosa Beyond Burger llegan por fin a España

Según Global Natural es uno de los productos más esperados de los últimos tiempos por los amantes de la comida vegana por su gran calidad, gusto y textura, "es lo más parecido a las hamburguesas normales" Global Natural introduce en su catálogo de productos las deliciosas hamburguesas Beyond Burger de Beyond Meat. Un producto exquisito, según esta tienda vegana online, que está revolucionando el mercado.

¿Qué es Beyond Meat?

Beyond Meat es una empresa de comida vegana de EEUU fundada en 2009 especializada en productos con base vegetal. Según comentan desde Global Natural, "la calidad de sus productos y el apogeo de la comida vegana, han conseguido que la compañía logre en los últimos años un impresionante éxito en su país y en el resto del mundo". A día de hoy, Beyond Meat cuenta con inversores del calibre de Leonardo Di Caprio y Bill Gates, entre muchos otros.

Su producto estrella: Beyond Burger

Beyond Burger es el producto estrella de la marca Beyond Meat. Se trata de una hamburguesa vegetal que se identifica por su alto aporte en proteínas (20g, el mismo que puede tener un filete real) y por la ausencia de productos como Gluten y OGM. Su aspecto, textura, consistencia y sabor hace de esta hamburguesa vegetal el producto que más semejante tiene con la carne animal, al punto de ser prácticamente indistinguible. "Esta es la clave de su enorme éxito"— según GN.

Ethan Brown, es el dueño y creador de la compañía, y ha declarado recientemente que su proyecto en un largo plazo es "ofrecer un producto vegetal que asista a satisfacer la demanda mundial de carne y proteínas, de forma opción alternativa, respetuosa y sustentable.​"

Expansión internacional y llegada a España de Beyond Burger

Tras el éxito alcanzado en Estados Unidos, la compañía ha dado el salto a nuevos mercados como Hong Kong, donde ha conseguido una genial acogida. En el pasado año llegó a Australia, en partnership con la cadena Lord of Fries, y recientemente Beyond Meat ha aterrizado en Europa, comenzando por Alemania, uno de los países con la mayor oferta vegana del planeta. Poco después fue el turno de Italia, y ahora asimismo ha llegado al mercado de España, donde en contraste a otros países, se va a retrasar la comercialización en grandes cadenas de supermercados.