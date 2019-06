Eventos y Networking reúne a cientos de empresarios en un Afterwork en el Hotel Puerta América Madrid Comunicae

lunes, 3 de junio de 2019, 12:33 h (CET) Cientos de profesionales, empresarios y directivos se dieron cita anoche, en el Business Afterwork, celebrado en la terraza Liquid 41 del Hotel Puerta de América de Madrid El evento de referencia en el mundo empresarial, Business Afterwork, evento de Networking dirigido a profesionales y directivos que quieren ampliar su red de contactos profesionales, de una forma diferente, celebró en la tarde noche de ayer una nueva edición, a la que acudieron cientos de empresarios y emprendedores.

En esta nueva edición, el lugar seleccionado es una la nueva terraza de Madrid, Liquid 41, sita dentro del Hotel Puerta de América, sin duda, uno de los lugares de referencia para este verano 2019 en la Capital de España. La espectacular terraza cuenta con cómodos y coloridos sillones, espacios amplios, canales de agua, climatización e incluso con una piscina y playa de arena.

El evento se desarrolló con normalidad, los asistentes fueron llegando al Hotel, acomodándose y visitando las mesas de las empresas expositoras (Quality Lux, Julio Gysels, Banco Mediolanum, Intelligent Marketing Solutions, FEPED y MétodoTámdem) quienes tenían sorteos preparados para los asistentes. Entre las 21:30 horas y las 22:30 horas se sirvió un estupendo catering, cortesía del Hotel Puerta de América mientras los asistentes seguían en la terraza haciendo nuevos contactos profesionales.

Sin duda, se trata de un formato de Networking que gusta mucho a los emprendedores y empresarios, sobre todo en este tiempo, que apetece salir a tomar algo después de trabajar y conocer a otros empresarios de forma distendida.

El Macro Business Afterwork contó con 607 profesionales, emprendedores y empresarios inscritos y todo ello fue gracias a las diferentes entidades que apoyaron esta iniciativa de Eventos y Networking. Las entidades que apoyarán el evento Networking 3.0, la Asociación Española Multisectorial de Microempresas (AEMME), Urban Lab Madrid, Cultura Emprende (Radio Intereconomía), todonetworking, Have a Look, Quality Lux, ACB Abogados Consumo & Banca, Julio Gysels, Ana Velázquez Comunicación Digital, Pymes Unidas, Negocios y Estrategia Business School y la revista Eventos y Networking.

Al evento asistieron personajes y empresarios contrastados como Juanma Romero, Andrés Dulanto, Mar Carbonell, Alberto Cabello, Víctor Delgado, Jaime Garrido, Antonio Gálvez, Alejandra Ron-Pedrique, Santiago Vitola entre otros. La próxima cita en la que participa Eventos y Networking, tendrá lugar el 20 de junio, a las 20 horas, en el Hotel Puerta de América de Madrid, que incluirá una pasarela de moda. Networking Fashion Law Edition, con el apoyo de la Asociación de Jóvenes Abogados de Madrid y Fashion Law Institute Spain y la organización de Networking 3.0.

Ángel Calvo Mañas

Eventos y Networking

