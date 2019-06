IXAS value lanza su servicio de Inteligencia Artificial aplicada a la Selección de Personal Comunicae

lunes, 3 de junio de 2019, 07:01 h (CET) La aplicación de sistemas de Inteligencia Artificial a los procesos de selección permite reducir los tiempos y costes en un 50% La transformación de procesos dentro del área de Recursos Humanos es una realidad y la Inteligencia Artificial es una de las palancas de cambio. Por ello y adelantándose a las actuales ofertas del mercado, IXAS value presenta su servicio de Inteligencia Artificial aplicada al proceso de Selección de Personal.

Con este servicio IXAS pretende reducir la carga administrativa derivada de los métodos tradicionales de selección especialmente en la revisión preliminar de currículos y las evaluaciones iniciales de candidatos. Abarca las primeras fases del proceso de selección desde la elaboración de la oferta de trabajo y la captación de candidatos hasta la evaluación de personalidad, evaluación de conocimientos y entrevistas preliminares en vídeo. El resultado del servicio es la entrega al cliente de los mejores candidatos eliminando cualquier efecto discriminatorio o error en la valoración preliminar.

Los servicios ofrecidos por IXAS incorporan metodologías de aprendizaje automático de tal forma que cualquier comentario, incidencia o valoración del cliente es incorporada al sistema y aplicado en los siguientes procesos de selección con los que la compañía logra reducir hasta el 50% los costes unitarios y generales de los procesos de selección.

“Con la aplicación de la Inteligencia Artificial al proceso de selección las empresas consiguen reducir tiempos, costes y, además, un impacto positivo en su imagen como empleador y su reputación corporativa. Estos sistemas facilitan la comunicación continua con los candidatos, eliminan desplazamientos innecesarios y les hace el proceso más sencillo” comenta Jesús Luna, socio y Director de Desarrollo de Negocio en IXAS.

Sobre IXAS value

IXAS value es una compañía española especializada en la prestación de servicios de transformación digital. Cuenta con una plantilla de profesionales con amplia experiencia en el entorno digital y el lanzamiento de negocios en Internet. IXAS presta sus servicios de transformación digital especialmente en dos áreas: Recursos Humanos y Negocio Digital. El objetivo es la evolución de los procesos de negocio mediante el alineamiento de la tecnología y la gestión de personas a través de digitalización como ventaja competitiva.

