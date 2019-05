El posicionamiento web o SEO es una inversión irrenunciable para las empresas, según AXIS INTELLIGENCE

El posicionamiento SEO de la web, se constituye como una de las principales partidas de inversión de las empresas y de los profesionales . AXIS INTELLIGENCE, expertos en marketing digital, diseño web y posicionamiento SEO desvelan las claves de este auge Internet, se ha convertido con el paso de los años, su extensivo uso, la madurez de la tecnología, la abundancia de gadgets y formas de conexión en un canal de negocio muy potente; hasta el punto de que ha llegado a ser el canal principal o incluso: el único, para muchas empresas y profesionales

AXIS INTELLIGENCE, expertos en marketing digital y posicionamiento SEO en Sevilla, afirman que una empresa con un producto o servicio de calidad, difícilmente proposperará si no consigue visibilidad en internet, y no atrae hacia su web su público objetivo.

Y es que dentro del ecosistema digital, existiendo muchos modelos de negocio diferentes, todos ellos tienen un punto en común: precisan de visibilidad, de que se les encuentre con facilidad.

Las empresas y los profesionales son plenamente conscientes de la importancia de tener una web competitiva, bien posicionada y que además de atraer el tráfico de sus clientes potenciales, consiga convertir estas visitas en ventas.

Tras el diseño web, para conseguir tráfico existen diversas opciones. Por una parte, está el tráfico de pago: la publicidad digital, por la que se pueden diseñar e implementar campañas de pago enfocadas a conseguir tráfico cualificado. La cantidad de datos que se recopilan de los usuarios hace que estas campañas tengan unos gastos muy medidos y se pueda calcular un retorno de la inversión aproximado. Sin embargo, al tener que pagar por el tráfico web, el rendimiento del negocio digital de estas empresas se ve mermado, por un tráfico que tan pronto como se termina la inversión mensual se detiene, con la misma velocidad que una embarcarción a la que se le para el motor.

Por otra parte existe el tráfico social, que es el tráfico web que se recoge desde las diferentes redes sociales. Es posible generar muchísima tracción desde redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram o LinkedIn, pero la calidad de estas visitas no suele ser la idónea. Es fácil entender que un usuario que está pasando el rato en una red social puede no estar predispuesto o no tener intención de comprar nada, por lo que las tasas de conversión de estos visitantes, no suelen ser tan buenas como otras opciones. Además, para poder captar tráfico social hay que tener una estrategia de contenido y publicaciones muy bien diseñada e implementada, por lo que es necesario invertir bastantes recursos en ello, y por lo tanto, el rendimiento del negocio digital tampoco será el óptimo.

Frente a estas opciones está el tráfico orgánico o natural, el que se consigue desde los buscadores, y que es consecuencia directa del posicionamiento que tiene una web en estos buscadores. Aunque se debería hablar de Buscador, ya que el principal en Europa, y con una inmensa ventaja sobre sus competidores, es Google.

Al conjunto de técnicas para posicionarse en un buscador se le conoce como SEO (Search Engine Optimization) o Posicionamiento SEO de una Web. Pero, ¿en qué consiste esta estrategia digital?

Según, AXIS INTELLIGENCE, agencia de SEO en Sevilla: "Hace quince años el SEO era una disciplina totalmente desconocida, sólo hay que recordar que por aquellas fechas, muchas empresas y profesionales ni tenían presencia en internet, ni se planteaban hacerlo a corto plazo. En la actualidad, para cualquier búsqueda en la que subyazca un fin último comercial, si tomamos los resultados de la primera página nos encontraremos con que seguramente todas esas empresas trabajen el SEO de sus webs. El posicionamiento se ha convertido en una inversión tan importante o más que el desarrollo del producto o servicio que se ofrezca. Las empresas actuales son plenamente conscientes de que sin una web optimizada y diseñada desde sus cimientos con una perspectiva de SEO, difícilmente podrán competir en su mercado".