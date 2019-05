La transformación digital de las empresas aumenta la demanda de los mejores informáticos, según InnoIt Comunicae

viernes, 31 de mayo de 2019, 16:21 h (CET) Las empresas no cesan en su empeño y necesidad de captar el mejor talento informático. Equipos de consultores expertos como InnoIt ayudan a las empresas a reclutar los mejores cerebros La cuarta revolución industrial es ya una realidad. Se ha colado en la sociedad contemporánea sin hacer demasiado ruido, de una manera paulatina y no por ello menos rupturista.

¿En qué consiste esta evolución a la Industria 4.0. como también es conocida la Transformación Digital?

Supone un cambio de modelo productivo del mismo modo que también lo supusieron las anteriores revoluciones industriales. En esta ocasión, tras haber introducido los ordenadores como elemento de transformación en la tercera revolución, su colonización de la gran mayoría de los ámbitos productivos es lo determinante de esta nueva transformación.

Con el desarrollo de la Inteligencia Artificial y el Machine Learning los procesadores informáticos y su aplicación en la Robótica están propiciando que los procesos productivos se automaticen, alcanzando cotas nunca antes vistas en productividad.

Frente a esta realidad, tal y como siempre sucede en toda revolución o transformación, es necesario reposicionar ciertas inercias perpetuadas.

¿Qué pasará con los puestos de trabajo de las personas que son sustituidas por robots?

Esos puestos de trabajo dejarán de ser cualificados por lo que pasarán a ser sustituidos por otras posiciones ‘tecnificadas’ y de valor. Profesionales técnicos que mantendrán en condiciones los robots, así como profesionales implicados en el diseño, desarrollo y optimización de esta nueva mano de obra artificial.

En palabras de Ios responsables de InnoIt, Consultoría Informática en Barcelona:

"Aunque hablar de robots suene muy grandilocuente es una realidad en la empresa actual. No se trata de pensar en un Robot con forma de humano, muchos procesos pasan a ser realizados por programas informáticos, por software, y por lo tanto el perfil de trabajador necesario para a ser un trabajador TIC, con altos conocimientos y talento informático. En nuestro caso nos dedicamos a seleccionar el mejor talento informático para las empresas, gestionamos sus ofertas de trabajo y les ayudamos a encontrar ese trabajador que les ayude en esta transformación que están afrontando"

Existen muchos enfoques y opiniones alrededor de esta revolución que ya está en marcha. Por una parte están aquellos puntos de vista menos optimistas que afirman que la clase media va a desaparecer, y que solamente existirá en un futuro cercano puestos de trabajo tecnificados y puestos de trabajo precarios. Por otra parte existen opiniones más optimistas que siguen defendiendo la superioridad de la mente humana frente a la máquina, en gran parte debido a la creación, a la generación de ideas, actividad productiva que no son capaces de realizar las máquinas.

En cualquier caso sí que es una realidad a día de hoy que los puestos de trabajo técnicos son un valor seguro para la empleabilidad, y que profesiones relacionadas con las tecnologías de la información gozan de una gran demanda en el mercado laboral.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.