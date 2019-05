Descubrir una infidelidad: el servicio más demandado a los detectives en el 2019, según Detectives Sevilla Comunicae

viernes, 31 de mayo de 2019, 15:29 h (CET) Los detectives privados investigan a diario en España un variado abanico de casos, de entre los que destacan las infidelidades. Detectives Sevilla y Detectives Online, agencias líder del sector, desvelan las claves de la investigación de infidelidades En Detectives Sevilla, agencia líder de detectives privados de la capital hispalense, destacan que cuando alguien sospecha de su pareja, y decide descubrir una infidelidad, suele optar por cualquiera de esta dos opciones: la opción legal, que no es otra que encargar la investigación a una agencia de detectives privados, y las opción ilegales, que llenan continuamente juzgados por delitos contra la intimidad, como son: pinchar un teléfono móvil o monitorizar su WhatsApp, todo ello con software espía, o simplemente entrar en su móvil, cuando la persona no se encuentra junto a él.

En el momento en el que la relación se tambalea, y las sospechas (o indicios) son cada vez mayores, el último recurso se centra en obtener alguna confirmación o prueba que evidencie que su pareja está cometiendo una infidelidad. Generalmente, con el objetivo de estar seguro sobre la infidelidad, tanto para confirmarla, como para desmentirla. Son los detectives privados quienes, entre otras muchas funciones, ostentan el título de ser los mejores 'cazadores de infieles'.

Los detectives privados, son profesionales dedicados a obtener información y pruebas sobre hechos privados. Es por ello que hay cada vez más personas preocupadas por la legalidad de la obtención de pruebas, recurriendo a los profesionales de la investigación: los detectives, para que se encarguen de la obtención de la información que necesitan.

Estos profesionales, disponen de una licencia otorgada por el Ministerio del Interior que les acredita para realizar investigaciones privadas, lo que les permite realizar investigaciones desde la legalidad y con garantías. Pero estos profesionales no lo tienen fácil, de hecho, obtienen su licencia después de 3 años de estudios universitarios, donde tras su finalización solicitan una licencia que les permitirá trabajar como detective.

Están regulados por una Ley de Seguridad Privada 5 /2014, de 4 de abril, donde se especifica los requisitos necesarios para poder ejercer la profesión, sus funciones y todas aquellas limitaciones profesionales que la norma reserva para este sector.

En la actualidad, pocos países ostentan el nivel formativo que disponen los detectives privados españoles, de hecho, en la mayoría de países simplemente son expolicías o personas interesadas en el ejercicio profesional, sin una formación específica o si existe pues de carácter muy superficial. Sin embargo, en España se exige una alta formación a nivel universitario, por lo que no es un trabajo para gente que desea probar, sino para personas que realmente deseen dedicarse profesionalmente a investigar.

Detectives Online, principal agencia de detectives privados en Alicante, declara que comienza ahora uno de los principales periodos del año, ya que es en verano cuando las investigaciones para descubrir una infidelidad suelen darse con mayor frecuencia. Además de este tipo de investigaciones, estos detectives realizan continuamente investigaciones laborales y familiares.

Siguiendo en el plano de acreditar relaciones de pareja; cada día más bufetes de abogados aconsejan a sus clientes que se pongan en manos de detectives privados con el fin de que obtengan pruebas que demuestren que los excónyuges mantienen relaciones estables con terceros, con el fin de renegociar el uso de la vivienda familiar.

Es por ello que las agencias de detectives están teniendo un aumento significativo de servicios de este tipo, con el fin de obtener las pruebas necesarias para solicitar el uso de la vivienda.

Los interesados que deseen obtener una renegociación de la situación, solo deben interponer una demanda de modificación de medidas de divorcio, y proporcionar las pruebas obtenidas por detectives, acogiéndose a la sentencia del Tribunal Supremo. Con las pruebas de que el ex cónyuge residente convive con una pareja estable en el domicilio familiar, es suficiente para presionar y obtener el derecho a la vivienda.

Las posibles soluciones a esta situación son la de cancelar pensión compensatoria, subastar la vivienda y repartirse proporcionalmente el total, o vender la parte correspondiente a la nueva pareja del ex cónyuge, o incluso repartirse el uso de la vivienda.

Por esta razón los detectives privados están tomando un gran protagonismo dentro de las relaciones matrimoniales, tanto a nivel informativo como para proporcionar las pruebas necesarias en el caso de separaciones, pensiones compensatorias, revisiones o custodias de los hijos.

