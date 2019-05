Abrisud presenta una nueva línea de cubiertas telescópicas

La marca líder en cubiertas de piscina ha apostado por extender su línea de cubiertas telescópicas con dos innovadores diseños Abrisud amplía su línea de cubiertas de piscina telescópicas con dos nuevos modelos que permiten proteger la piscina, reforzar la seguridad infantil y extender la temporada de baño:

Cubierta ultra baja telescópica

Concentra dos de las grandes tendencias en decoración outdoorde esta temporada: un diseño flat - con apenas 6,9 cm de altura- de líneas rectas, depuradas, que realzan el vaso de la piscina, y un acabado celular o Cristal ® que potencia la transparencia del agua, en conexión con el entorno. Es un diseño ultra en todos los sentidos: discreto, elegante y manejable.

Cubierta baja telescópica

En esta misma línea, la nueva cubierta baja telescópica presenta un diseño flat de mayor altura. Hasta 5 veces se amplía el volumen interior para brindar una mayor comodidad y poder nadar cómodamente en su interior, gracias a sus 34,5 cm de altura. Sus líneas son también marcadamente contemporáneas, sobrias, y fluidas.

La esencia minimalista de ambos modelos permite liberar el máximo espacio perimetral de la piscina y ofrecer una discreción máxima. No incluyen tornillos aparentes ni riel de suelo. Su sobrio diseño abarca también el sistema de recogida, sus módulos encajables de distintas dimensiones se apilan de modo compacto al final de la piscina. Son modelos tan ligeros que pueden manejarlos de forma fluida una sola persona, en ambas direcciones, ya que incluyen un doble sistema de apertura y cierre. Además, son totalmente desmontables para facilitar su mantenimiento y almacenamiento.

Esta nueva gama de cubiertas telescópicas se presenta en acabado celular o Cristal ® con policarbonato de última generación, tan transparente como el agua, que permite bañarse con la sensación de nadar al aire libre, aunque la piscina esté cubierta. Un material único, irrompible, ligero y ultra resistente, de tan solo 1,5 mm de grosor, patentado por Abrisud. Posee una finura y resistencia extremas, tanto a golpes como a inclemencias meteorológicas. Este mismo material se aplica para el diseño de gafas y cds. Ambos acabados incluyen un tratamiento UV a doble cara.

El recubrimiento de esta nueva gama telescópica Abrisud está realizado en polvo de aluminio RAL 7016. Las láminas de policarbonato se pliegan en caliente para formar una ranura en la que se engancha el perfil de aluminio. Estas estructuras ocultan tensores que otorgan una mayor flexibilidad y permiten que los revestimientos se plieguen y vuelvan a su lugar en caso de sufrir algún golpe.

Los nuevos modelos presentados por Abrisud se engloban dentro de su Colección Esenciales. Esta gama de cubiertas residenciales bajas aporta volumen suficiente para nadar en su interior y climatizar la piscina, elevando su temperatura entre 6 y 8 grados, lo que permite disfrutar la instalación más meses al año. Es la línea de producto más demandada por los propietarios que quieren cubrir su piscina, más de un 60% se decantan por este tipo de instalación. En este segmento se engloba la cubierta top ventas de la marca, el modelo All in One, que es la cubierta de piscina más vendida de Europa.

Información sectorial

El sector de la piscina tiene gran peso en el país, no en vano es el tercer parque de piscinas a nivel mundial, tras Estados Unidos y Francia, y cuenta con más de 1.100.000 vasos. El sector está muy atomizado, con más de 2.500 empresas que emplean a 64.000 personas, y un volumen de negocio en el último ejercicio de 1.140 millones de euros. *

Información adicional:

www.abrisud.es