La digitalización de las pymes liderará el impulso de la industria, según un informe de Schneider Electric

viernes, 31 de mayo de 2019, 12:53 h (CET) Según el informe, entre las variables que marcarán el éxito de la transformación digital de la Industria en los próximos años destacan el análisis de datos, la gestión del ecosistema y conseguir el mejor talento. También señala la importancia de que las empresas medianas del mercado español cuenten con un Partner tecnológico que las ayude a digitalizarse y seguir siendo competitivas en el mercado La digitalización provocará cambios fundamentales en el modelo de negocio, los resultados, el talento y el propio ecosistema industrial. Estos cambios son los que se analizan en profundidad en un nuevo informe publicado por Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, bajo el nombre 'IoT. La oportunidad de conexión total'. El informe busca facilitar a las empresas la comprensión de la Industria 4.0, el Industrial Internet of Things (IIoT) y todo su entorno, para así contribuir a acelerar su desarrollo digital. Según se desprende del informe, gracias a la implantación del IIoT las empresas serán mucho más eficientes, podrán personalizar productos y ofrecerán servicios diferentes que incrementarán sus ventas entre un 0,5 % y un 1,5 %.

Según el informe, tres serán los elementos fundamentales que, conjuntamente, alimentarán el cambio que vive la industria: los productos inteligentes y conectados, los datos y el análisis matemático. Esta combinación permite a las empresas obtener información de valor, tomar mejores decisiones, e incluso conseguir una visión de su futuro. Actualmente, las analíticas permiten niveles de análisis cognitivo que entienden no solo los datos no estructurados mediante interpretación e interrelaciones, sino que también permiten generar hipótesis, recomendaciones y aprender de los expertos, de cada interacción y de la continua ingesta de datos. En este sentido, el documento recomienda arquitecturas abiertas, transparentes y unificadas, que permitan conocer a fondo el comportamiento de la compañía y el uso que hace de sus activos y, por tanto, hacer predicciones.

"Mucha gente ha acabado identificando el concepto IoT como un tema de comunicaciones, ya que ese ha sido el discurso mayoritario que se ha hecho desde las grandes corporaciones del sector. Pero es mucho más complejo. La realidad es que estamos ante un proceso de transformación digital, un cambio de paradigma y otra manera de crear valor", asegura en el informe Francesc Juan Veigas, director de Tecnología de Schneider Electric.

La digitalización de la industria española

Según Schneider Electric,"en España todavía queda margen de mejora, pero la buena noticia es que todos los países parten de la misma casilla de salida y podemos acabar siendo líderes de la transformación digital de la industria siguiendo los pasos adecuados". El informe señala la importancia de focalizar la política de digitalización industrial en las medianas empresas, aquellas que facturan entre 25 y 1.000 millones de euros anuales, que, debido a su tamaño, necesitarán la ayuda de Partners tecnológicos para ayudarles en el proceso de su transformación digital.

"El efecto tractor de estas aproximadamente 4.000 empresas empujaría a miles de pequeñas empresas a digitalizarse. Para ello, es vital que clústeres y Administraciones se comprometan en el fomento de la digitalización, ayudando a implementar pruebas de concepto que permitan cuantificar el impacto en la cuenta de resultados de las empresas para acelerar así la toma de decisiones, y fomentar perfiles profesionales más transversales, flexibles, multiculturales y ávidos de conocimiento capaces de liderarlos", asegura Josu Ugarte, Presidente de la Zona Ibérica en Schneider Electric.

Industria 4.0 y talento

Que la implantación del IIoT pueda suponer la eliminación de puestos de trabajo es una de las grandes preocupaciones de los últimos tiempos. En este sentido, según el informe, las fábricas seguirán necesitando trabajadores, pero serán personas con capacidades distintas. Habrán puestos de trabajo que serán ocupados por robots, sobre todo aquellos que son más mecánicos y de procesos, pero otros muchos de nueva creación gracias a la digitalización de las fábricas en los que será imprescindible la inteligencia humana.

"Las personas marcan la diferencia, son lo único que no podemos copiar; la suma del talento y diversidad es lo que hará que la empresa sea diferente y única. Por eso la capacidad que tengamos de vincular talento dentro de la organización será clave: estas nuevas fábricas serán más sencillas de operar, pero necesitarán a los mejores para hacerlo", señala Ainoa Irurre, vicepresidenta de Talent Acquisition de Europa en Schneider Electric.

Capacidad analítica, orientación a los resultados, influencia y comunicación eficaz, adaptabilidad, capacidad resolutiva, iniciativa y asertividad son las siete habilidades blandas que el informe identifica como clave para los profesionales de la ingeniería de este siglo.

