Las soluciones Micro DC de Techdata, APC by Schneider Electric y CISCO protagonizan un Tour en 5 ciudades

El Edge Tour arranca este jueves en Zaragoza y pasará por Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, para dar visibilidad a las nuevas necesidades Edge del mercado y presentar a los profesionales del sector las nuevas soluciones desarrolladas por Schneider Electric, Cisco y Tech Data. Las soluciones Micro Data Center se basan en una arquitectura física con un enfoque hiperconvergente que combina computación, almacenamiento y conexión en nodos únicos, y que puede ser controlada y gestionada de forma remota Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, empieza esta semana el Edge Tour, que recorrerá 5 ciudades españolas para dar visibilidad a las nuevas necesidades Edge del mercado y presentar a los profesionales del sector sus nuevas soluciones de Micro Data Centers fruto de la alianza entre APC by Schneider Electric, Cisco y Tech Data.

El Edge Tour dio inicio este jueves 30 de mayo en Zaragoza y se extiende lo largo de todo el mes de junio con sesiones en Madrid (4/06), Barcelona (11/06), Valencia (18/06) y Bilbao (25/06). Los asistentes pueden informarse sobre las tendencias actuales del mercado, así como recibir formación técnico-comercial sobre las últimas innovaciones tecnológicas. Además, reciben una Certificación de APC Select Edge Computing que les permitirá recibir descuentos adicionales, registrar oportunidades y realizar más cursos y formaciones gratuitas, entre otras ventajas.

La transformación digital ha ocasionado que las empresas que quieran obtener una ventaja competitiva deban desarrollar y poner en marcha nuevos aplicativos que les permitan mejorar sus modelos de negocio y la experiencia de sus usuarios. En este sentido, muchas ubicaciones que antes no necesitaban centros de datos ni sistemas de gestión de datos, ahora, sí los necesitan. Incluso los pequeños negocios y comercios deberán dar el salto a la digitalización.

La alianza entre APC by Schneider Electric, Cisco y Tech Data da respuesta a esta nueva necesidad en el Edge aunando el mundo IT con la infraestructura física. Las soluciones IT de Cisco, la infraestructura física de APC by Schneider Electric y la integración realizada por Tech Data dan como resultado una nueva arquitectura física con un enfoque hiperconvergente que combina computación, almacenamiento y conexión en nodos únicos. Una solución gestionada de forma centralizada que ayuda a las empresas a incrementar su negocio y a adaptarse a un entorno digital de complejidad creciente, de forma más sencilla.

Su arquitectura escalable minimiza el espacio y el uso de la energía del centro de datos, lo que se traduce en un coste total de propiedad inferior al de una infraestructura tradicional. Además, al formar parte de la familia EcoStruxure™ IT, puede ser monitorizada y gestionada de forma remota desde la plataforma digital de Schneider Electric.

El centro de datos se ha ‘descentralizado’, y debe estar allí donde se encuentra el dato. La plataforma Cisco HyperFlex, combinada con las innovadoras soluciones de APC by Schneider Electric y la integración con Tech Data, facilita a las organizaciones esta evolución hacia el Edge Computing aportando simplicidad, rendimiento y valor allí donde se encuentra el dato.

Por todo ello, supone una buena oportunidad de diversificar el negocio para todos aquellos partners de APC by Schneider Electric y Cisco que sólo tienen negocios de IT o de infraestructura física y, para los que cuentan con ambos, les ofrece más competitividad y facilidad de integración.